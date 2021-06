El momento de vacunarte contra COVID-19 ha llegado. Quizá ya te registraste y lo informaste en tus redes sociales y a toda tu familia, pero ¿sabes qué hacer antes, durante y después de que te la apliquen? A continuación, te damos una serie de recomendaciones que hay que seguir de acuerdo con distintos organismos y dependencias autorizadas.

Dolor en el brazo, en la zona de la punción Fiebre leve Fatiga Dolor de cabeza Dolor muscular o de las articulaciones Escalofríos Diarrea Preparación para vacunarse contra COVID-19 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó desde que se inició el Plan Nacional de Vacunación anti COVID-19 que las personas deben ir desayunadas o comidas, y las personas que toman medicamentos de manera habitual deben seguir haciéndolo.

La Secretaría de Salud también hace hincapié en mantener la hidratación, sobre todo las personas que viven en zonas cálidas.

Si no estás seguro de recibir la vacuna, consúltalo con tu médico. De acuerdo con la OMS, sí se pueden vacunar personas con hipertensión, diabetes, asma, que padezcan enfermedades pulmonares, hepáticas y renales. Duerme bien y mantente hidratado antes de vacunarte con el fin de encontrarte lo mejor posible ese día. Acudir al centro de vacunación con las medidas sanitaras correspondientes.

El uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, una distancia de 1.5 metros de distancia con las demás personas. De acuerdo con la UNICEF, las personas que deseen vacunarse deben consultar con su médico sobre reacciones alérgicas graves a alguno de los ingredientes de las vacunas, con la finalidad de evitar posibles efectos adversos.

No podrás vacunarte si estás enfermo o presentas algún síntoma de COVID-19 (en ese caso, podrás vacunarte una vez te hayas recuperado siempre y cuando tu médico te dé su aprobación).

Sí se puede tomar medicina antes de aplicarse algunas de las cinco vacunas que han sido aprobadas por la Cofepris en el país. Qué hacer durante la cita para la vacunación Las autoridades de salud y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, han detallado que se debe de llegar por lo menos 15 minutos antes a los centros de vacunación con la finalidad de evitar aglomeraciones.

La SSA informó que, para observar alguna reacción adversa, se debe permanecer en el lugar de vacunación por lo menos 30 minutos después de la aplicación. Qué actividades se pueden realizar y cuáles evitar después de la vacunación.

El doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó en entrevista con Milenio que sí se puede realizar ejercicio, pues no está contraindicado tras inocularse. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID? Si se presenta fiebre, el doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, recomienda tomar un paracetamol de 500 mg para quitar las molestias.

Ante cualquier otro síntoma, lo recomendable es consultar a un médico. ¿Qué pasa si tengo la primera dosis de la vacuna y me da COVID? De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (SDC), se puede recibir la vacuna (cualquiera de las dosis) una vez que no haya más síntomas. Si los hubiera, que haya finalizado el periodo de cuarentena. ¿Qué no debo comer después de la vacuna COVID? ¿Si me vacuno durante el embarazo podré amamantar a mi bebé?

¿Cuándo se vacunan contra COVID los de 30 a 39 años en México? ¿Se puede tomar alcohol y qué debo comer? Depende de tu consumo. Dados las recientes observaciones de respuesta del cuerpo ante el consumo de alcohol, no existe una evidencia clara de que una vacuna sea menos efectiva a partir de este hecho. Por otra parte, otros análisis han mostrado que, a largo plazo, el consumir alcohol de forma moderada podría ser beneficioso para el sistema inmunológico y hasta reducir la inflamación.

Si se trata del consumo excesivo de alcohol, con efectos a largo plazo, esto tiene efectos en la respuesta inmunológica y a su vez, efectos en la capacidad de la vacuna en el organismo , según expertos consultados por The New York Times . Llegan a pasar semanas antes que el organismo genere niveles protectores de anticuerpos en contra de la enfermedad, por lo que este factor puede ser un motivo de alerta en la efectividad de la vacuna.

La doctora Rosa María Wong, del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM, sugiere no tomar alcohol. La doctora Wong detalló que los efectos del alcohol pueden enmascarar o potenciar los efectos secundarios de la vacuna, por ello se recomienda no tomar en 72 horas, que es el periodo en que las vacunas causan algún efecto.

“El mismo alcohol puede causar mareos o dolor de cabeza”. Se puede comer de todo. “Son mitos (lo) que hay con respecto al pescado.

Lamentablemente, esto viene desde hace años. No le veo ningún sentido a la limitación en cuanto a alguna comida (si te aplican una vacuna afirmó Mariana Mendoza, ex directora del Programa Nacional de Inmunización del Minsa, en entrevista para El Comercio).

La vacuna no impide que inicies la lactancia materna. La lactancia materna se recomienda desde el nacimiento, exclusiva los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años de edad.

De acuerdo con la SSA después de ser vacunado contra el virus del SARS-Cov-2, se puede seguir tomando el medicamento indicado por el médico en caso de padecer alguna enfermedad. Además, se puede seguir con el ritmo de vida habitual.

A partir de la noche del lunes 21 de junio, la Secretaría de Salud habilitó el registro de la vacuna COVID-19 para personas de entre 30 y 39 años de edad. El registro ya está abierto para esta etapa.

Esta es toda la información sobre la vacunación para las personas de esta edad . Si tienes 29 años y no sabes si debes registrarte con los de 30 o con los de 20, todo depende de la fecha de nacimiento, esto es lo que ha dicho la Secretaría de Salud .

La Agencia Mexiquense de Noticias reporta que después de la vacunación universal en Baja California, para personas de 18 años y más, seguirá la vacunación para mayores de 30 en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

