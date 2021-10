By

-La Secretaría de Salud decidió unilateralmente no participar en la aplicación del biológico a menores.

La Secretaría de Salud de Gobierno del estado de Chihuahua decidió unilateralmente no participar en el programa de vacunación de niños y adolescentes contra el Covid-19.

A través de un comunicado el delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera, dijo que el gobierno federal asume la vacunación a través de sus instituciones.

Indicó que los centros de vacunación serán coordinados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera, anunció lo anterior en conferencia de prensa llevada a cabo en Ciudad Juárez, donde confirmó que la vacunación inició este lunes para adolescentes de 12 a 17 años de edad en el Hospital Militar Regional de Chihuahua capital.

“El gobierno federal tiene una estrategia nacional de vacunación muy exitosa, gracias a la participación, orden, responsabilidad y paciencia de la gente se han aplicado más de cuatro millones de dosis”, dijo. En el caso concreto de Ciudad Juárez, son un millón 712 mil 52 dosis que alcanzaron a 898 mil 812 personas, agregó.

En cuanto a la vacunación de menores, con dosis de Pfizer-BioNTech, se mantienen las fechas del 19 al 30 de octubre, de martes a sábado, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

“Los municipios de Camargo y Ojinaga quedan pendientes, pero ha habido mucha coordinación.

Tenemos que reconocer a la Secretaría de Salud del gobierno anterior y actual, al IMSS, al ISSSTE, a la Sedena, a las y los Servidores de la Nación encargados de toda la logística”.

Sin embargo, Loera destacó que, en esta ocasión, “el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud decidieron no participar en este operativo para menores, a excepción del municipio de Guadalupe y Calvo.

Nosotros habíamos acordado que en Juárez se usara el Hospital Infantil de Especialidades a cargo de Gobierno del Estado, pero no se podrá; es una decisión unilateral, la respetamos, pero no se va a detener por eso el operativo, son argumentos de supuesto colapso porque fueran a llegar muchos niños, pero en el Hospital General Militar no es tal”.

De esta forma, se informa lo siguiente:

SEDES DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL EN CHIHUAHUA

Bocoyna: San Juanito (IMSS-Bienestar).

Chihuahua: Hospital Militar Regional de Chihuahua (Sedena).

Cuauhtémoc: HGZMF 16 C. Cuauhtémoc (IMSS).

Delicias: HGZMF 11 Cd. Delicias (IMSS) e ISSSTE de Ciudad Delicias.

Guachochi: Hospital Guachochi (IMSS-Bienestar).

Guadalupe y Calvo: Hospital Comunitario Guadalupe y Calvo (SSA). Aquí sí participa el Gobierno del Estado, a partir de mañana 19 de octubre.

Hidalgo del Parral: HGZMF 23 Hidalgo Parral (IMSS) e Hidalgo del Parral (ISSSTE).

Ciudad Juárez: HGR 66 Ciudad Juárez (IMSS).

Nuevo Casas Grandes: HGS 22 Nuevo Casas Grandes (IMSS).

Las sedes de Camargo y Ojinaga serán anunciadas en los próximos días.

HOSPITALES DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE QUEDARON FUERA POR DECISIÓN UNILATERAL

Camargo: Hospital General de Camargo (SSA).

Chihuahua: Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua (SSA).

Cuauhtémoc: HG Dr. Javier Ramírez Topete (SSA).

Ciudad Juárez: Hospital Infantil de Especialidades Ciudad Juárez (SSA).

Ojinaga: Hospital Comunitario de Ojinaga (SSA).

LAS COMORBILIDADES

Grupos prioritarios de niñas, niños y adolescentes, que padecen las siguientes comorbilidades:

-Condiciones cardiacas crónicas.

-Enfermedad pulmonar crónica.

-Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo.

-Enfermedad neurológica crónica.

-Enfermedades endocrinológicas.

-Inmunosupresión moderada a grave.

-Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas.

-Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas.

-Embarazo adolescente.