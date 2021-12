By

Mauricio Toledo será extraditado a México tras la determinación de la Corte Suprema de Chile que aprobó su regreso a México, para que enfrente las acusaciones de enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero ¿quién es? ¿Qué cargos ha ocupado? Te lo contamos.

Toledo se ha visto envuelto en varias controversias. Cuando en 2017 participó en la Comisión de Reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre, como presidente de la Comisión de Presupuesto, se encargó de revisar y autorizar cómo gastar 8 mil 500 millones de pesos destinados a reparar las viviendas afectadas; sin embargo, su gestión fue cuestionada y se acusaron presuntas irregularidades.

Pero el proceso que enfrenta actualmente por presunto enriquecimiento ilícito se debe al tiempo cuando fue jefe delegacional de Coyoacán (2012-2015). Se detectó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, que no es acorde con sus ingresos. Específicamente por la compra de tres propiedades, valuadas en 34 millones 560 mil 148 pesos, así como ingresos injustificables superiores a 11.4 millones de pesos.

Mauricio Toledo Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera universitaria que cursó mientras se abría paso en las filas del PRD, partido en el que inició como coordinador juvenil en el Distrito Federal, delegado en congresos nacionales, consejero nacional y secretario de Asuntos Juveniles del Comité Ejecutivo Nacional.

Originario de la Ciudad de México, Toledo tiene varios años de trayectoria legislativa. De 2006 a 2009 fue diputado local en la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); de 2009 a 2012 fue diputado federal en la LXI Legislatura, en la que fue presidente de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados; y de 2015 a 2018, regresó a la ALDF, donde fue diputado local en la VII Legislatura.

Entre los puestos de elección popular, en la trayectoria de Toledo Gutiérrez destaca que fue jefe delegacional de Coyoacán -entidad por la que también fue elegido como representante en las cámaras local y federal– de 2012 a 2015.

Sin embargo, previo sus estudios en la UNAM, Toledo expresó sus interés por la política al ser dirigente del movimiento estudiantil en contra del examen único de selección para bachillerato y participó en la huelga de hambre durante 12 días frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para protestar en contra de la reforma a los planes de estudio.

Asimismo, participó en la huelga del 99 en contra de las reformas a los planes de estudio y al examen único de selección; fue dirigente del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur.

Además, de 1996 al 2000 fue asesor en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, según el curriculum presentado en el Sistema de Información Legislativa.

Desde sus inicios en la política, Mauricio Toledo ha sido un personaje controversial; ya sea por sus etapa en huelgas y movilizaciones estudiantiles o por los señalamientos de irregularidades en la administración pública, siempre está en el ojo del huracán.

En la carrera por obtener el registro en 2012 como candidato a jefe delegacional de Coyoacán, fue señalado por su compañero de partido, Gerardo Villanueva Albarrán, como un candidato impuesto, lo cual generó problemas al interior del PRD.

Mientras que, en 2013, ya como jefe delegacional Coyoacán, Toledo fue señalado por el Partido Acción Nacional (PAN) por presunta extorsión a empresarios; la inmobiliaria EGZN Arquitectura lo acusó de exigir cerca de 1.6 millones de pesos a cambio de no cerrar una construcción.

En esos años, el empresario Manuel Dacosta también lo acusó de extorsión al pedirle 3 millones de pesos a cambio del retiro de sellos de clausura en una gasolinera.

En el proceso electoral de 2018 Toledo estuvo involucrado en la irrupción de un grupo de hombres, quienes reventaron un mitin de Claudia Sheinbaum, entonces candidata a jefa de Gobierno. En esos hechos una mujer perdió la vida y Morena acusó directamente al ahora diputado.

María Rojo, ex jefa delegacional de Coyoacán, lo acusó de encabezar una “mafia” que realizaba compra de votos echando mano de un programa social. En ese sentido, a Toledo también se le relacionó con la entrega de volantes contra Rojo.

En febrero de 2019 Manuel Negrete, entonces alcalde de Coyoacán, señalaba que a trabajadores de la alcaldía se les cobra un “diezmo”, dinero que presuntamente se iba al PRD y al diputado federal Mauricio Toledo.

Por ese asunto, el PRD expulsó a Toledo al asegurar que no toleraría actos de corrupción por parte de ningún militante. En un comunicado reveló que el diputado no había cumplido con sus cuotas partidarias y, por lo tanto, el partido no permitirá “que se pidan diezmos, ni mucho menos que Toledo Gutiérrez se aproveche de este instituto político que ha sido construido por militantes que han luchado por la democracia”.

A su salida del PRD se declaró diputado federal independiente, pero a finales del 2019 integró temporalmente la bancada del PVEM y en agosto de 2020 se sumó al Partido del Trabajo, donde buscó que este grupo ocupara la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Milenio