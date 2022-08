By

Chihuahua, Chih, a 18 de agosto de 2022. La Fracción Parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado manifestó que es muy positivo que se haya radicado la denuncia en contra del ex director de COBACH, Marco Licón Barraza, por los posibles actos de corrupción y conflicto de interés que se presentaron con la intentona de condicionar el ingreso de los alumnos al próximo ciclo escolar y la obligatoriedad de adquirir un paquete de uniformes.

La Secretaría de la Función Pública radicó la denuncia presentada por los diputados, mientras que el ex director de COBACH, Licón Barraza, se encuentra separado de su cargo desde la semana pasada, horas antes de que se presentara la denuncia.

La intención de los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena es que se investiguen los nexos de la única empresa en la que se podían adquirir los uniformes con Licón Barraza u otros funcionarios de Educación estatal y por qué se realizaba el deposito por el pago a la cuenta bancaria no. 0481393197 de BBVA Bancomer a nombre de un particular y no a una cuenta oficial.

La obligatoriedad que impusieron en los distintos planteles del Cobach de todo el estado, generó un descontento generalizado entre los padres de familia, ante el golpe económico que representaría este pago que, además, condiciona el derecho de los estudiantes al acceso a la educación.

De igual forma, se espera el avance en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde también se presentó una queja, para que se tomen medidas cautelares necesarias con la finalidad de que en todas las escuelas públicas o privadas del estado se permita el acceso a todo el alumnado independientemente de su vestimenta, ya que el ejercicio del derecho a la educación no puede estar condicionado al uso de un uniforme.