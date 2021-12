Senadores de oposición y el Grupo Plural se confrontaron con Morena en la Comisión de Hacienda por la ratificación de Victoria Rodríguez como integrante de la Junta del Banco de México. Sin embargo, la mayoría se impuso y aprobó el nombramiento presidencial, el cual será ratificado este jueves en el Pleno.

La oposición buscaba que en el dictamen se incorporara un párrafo donde se dejara en claro que Rodríguez Ceja no cumple el requisito para ser gobernadora de Banxico, pero fue rechazado por los morenistas.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural insistió en que Rodríguez Ceja no cumple con los requisitos para ser gobernadora de Banxico porque tiene experiencia hacendaria y no monetaria

“La pregunta es: ¿vamos a hacer la simulación y hacer una redacción genérica para que el presidente en enero la nombre gobernadora sabiendo que no cumple con el requisito? … El Banco de México es patrimonio de todos, no es de la 4T, este presidente va a poder nombrar cuatro de los cinco miembros, es nuestra responsabilidad ser cuidados”, destacó.

La senadora del PRI, Claudia Anaya dijo a los morenistas que sólo buscan cumplir “berriches” presidenciales y se apartan cada vez más de la ley, y ejemplificó así la falta de experiencia monetaria de la funcionaria de Egresos de Hacienda:

“Vamos a la parte médica, si alguno de ustedes necesita una operación de un cardiólogo ¿permitirían que los opere un neurólogo? Es más menos lo mismo ella tiene especialización haciendaria en tema presupuestal, acá están pidiendo especialización en tema financiero y monetario”, destacó.

Su compañera de bancada, Nuvia Mayorga adelantó el voto en contra del Grupo Parlamentario y explicó que para ese cargo se necesitan dos requisitos indispensables, “el primero, tener la experiencia y un currículum en política monetaria, el segundo; haber sido miembro en la experiencia, por lo menos cinco años en el sistema financiero, en un organismo o un instituto, eso no se está cumpliendo. No podemos los senadores violar la ley, violar el marco jurídico y que no tomen al Banco de México una forma de hacer política”.

Milenio