El diputado Omar Bazán Flores ratificó la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Javier Corral y quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de peculado.

En días pasados se dio a conocer que al día 16 de julio de 2021, el Gobierno del Estado de Chihuahua sigue sin aclarar distintas observaciones o irregularidades detectadas en el manejo de su hacienda pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación, las cuales significan más de 100 irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.

Además independientemente de la responsabilidad administrativa que hubiere lugar a aplicar, o de delitos federales que se hubiesen cometido, los hechos y omisiones que se denuncian indican la tipificación del delitos del fuero común imputables a servidores públicos locales, por lo que esta es la instancia competente para iniciar la investigación pues es un deber ineludible del Ministerio Público, del cual no puede abstraerse y el mismo está impuesto en el artículo 21 Constitucional para la preservación del orden público y la paz social.

En el escrito de la denuncia, el diputado Bazán Flores menciona que en fecha 12 de Julio de los corrientes, se intentó dar entrada a los hechos aquí mencionados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, habiéndose negado a recibirla el C. Vicefiscal Ulises Soteno Torres, manifestando que “tenían indicaciones de no recibir la denuncia”, del mismo modo en fecha 15 de julio de los corrientes se intentaron presentar los hechos en la Fiscalía General del Estado, recibiendo la misma negativa al respecto, por lo que se acude ante esta instancia a fin de dar trámite a los hechos aquí mencionados.

Destaca que tan solo en el año 2018 en el ejercicio de cinco fondos federales no se pudieron aclarar más de 7 mil millones de pesos, los cuales destacan rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.

Finalmente dice el texto que si bien en su momento se dio vista a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua para que investigue, es importante que se den a conocer los resultados de la investigación propia y en su caso conocer si existen responsabilidades administrativas y daños a la hacienda pública.