En Aptiv, la salud y la seguridad de nuestros empleados, sus familias y las comunidades donde operamos es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio, por lo que nos enorgullece poner un granito de arena en la prevención de enfermedades a través de campañas informativas y la realización de exámenes médicos entre nuestros colaboradores.

En México, nuestros 30 centros de manufactura implementaron acciones para promover la detección del cáncer de mama a través de ferias de salud que incluyeron reparto de trípticos informativos, conferencias, e incluso la realización de exámenes médicos, incluidos el Papanicolau, mastografías, mamografías y pruebas de antígenos, gracias a las alianzas establecidas con instituciones de salud públicas y privadas.

“Promover la detección de cáncer de mama es indispensable, pero acercar los exámenes a nuestras trabajadoras podría ser incluso ser vital, ya que muchas de ellas probablemente no se realizarán los exámenes por falta de tiempo o recursos”, dijo Cinthia Ramos Rosas, médico de la planta Aptiv Matamoros, la cual programó exámenes exploratorios a 18 de sus colaboradoras.

“Yo me siento más tranquila de hacerme el examen con ayuda de la empresa porque ya no tuve que buscar dónde hacérmelo ni pagarlo”, dijo Martha Rosa Muñoz García, operadora de Matamoros 1 que se practicó la mastografía en una clínica particular.

Además de la promoción de medidas preventivas y la práctica de exámenes médicos, todos nuestros centros de manufactura y Centros Técnicos Aptiv en el país, realizaron dinámicas de concientización, como el montaje de moños rosas humanos para invitar a las mujeres de sus comunidades a detectar oportunamente cualquier indicio del cáncer de mama.

Según información de la Organización Panamericana de la Salud, 2.1 millones de mujeres alrededor del mundo son diagnosticadas cada año, haciendo el cáncer de mama el más común entre la población femenina. En las Américas, el cáncer de mama alcanza a 462 mil mujeres anualmente.

La detección temprana es crítica para mejorar la expectativa de vida y los resultados favorables de su tratamiento, por lo cual Aptiv une esfuerzos con instituciones de salud en cada comunidad donde opera para realizar campañas de concientización y promoción del acceso de las mujeres a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.