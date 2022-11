By

En el marco de la 18ª. Jornada Nacional de Continuidad de Servicios Médicos, denominada “Con el águila bien puesta”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua lleva a cabo cirugías de cataratas (colocación de lentes intraoculares), este 25, 26 y 27 de noviembre en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital.

Lo anterior está dirigido a derechohabientes con valoración previa y a quienes ya cuentan con el diagnóstico médico respectivo.

El titular del IMSS en el estado, doctor Enrique Ureña Bogarín, dio a conocer que esta jornada de cirugías de cataratas se realizará de manera simultánea en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, en Ciudad Juárez, y en Chihuahua en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 68.

Resaltó que esta acción forma parte de las estrategias nacionales implementadas para atender el diferimiento ocasionado por COVID-19, y se suma a las cirugías oftalmológicas que se llevaron a cabo el pasado 4, 5 y 6 de noviembre en esa ciudad fronteriza.

Asimismo, el titular resaltó que en esta nueva jornada de cirugías de cataratas participan un equipo multidisciplinario, integrado por especialistas del Instituto y de la práctica privada, que en conjunto conforman el Servicio Médico Integral del Centro de Excelencia Oftalmológica.

“Estamos trabajando arduamente, de manera coordinada y en equipo, para avanzar en la atención médica y acercar los servicios a nuestra derechohabiencia”, concluyó el titular.

De igual manera se reitera la importancia de continuar con las acciones de prevención para evitar contagios por COVID-19, como uso correcto de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70% y la sana distancia.