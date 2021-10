By

Tras dar a conocer el pronóstico del clima para mañana martes, en donde se espera la presencia de fuertes vientos, lluvia y descenso en la temperatura principalmente en las zonas norte, noroeste, occidente y centro del estado.

Los municipios con mayor presencia son: Janos, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza; con ráfagas que pueden superar los 85 kilómetros por hora. Mientras que, para Juárez, Madera, Buenaventura, Namiquipa, Gómez Farías, Cusihuiriachi y Majalca pueden superar los 75 km/h.

La Comisión Estatal de Protección Civil (CEPC), hace un llamado a la población a que extreme precauciones siguiendo estas recomendaciones:

– Retira macetas y objetos colgantes que puedan caer.

– No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (andamios, espectaculares, anuncios, etc.).

– Cierra y asegura ventanas y puertas.

– Mantén a las mascotas en lugares protegidos.

– Evite en lo posible viajar por carretera.

– Aléjate de cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse y caer.

– No realices fogatas.

Ante cambios de temperatura:

– Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

– Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío.

– Abrígate bien.

– Consume frutas y verduras amarillas, ricas en vitaminas A y C.

Ante lluvias:

– Evita arrojar objetos en la calle y sacar la basura.

– No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua.

– Evita tocar postes, cajas de luz o cables.

– Evita transitar por calles inundadas.

– Circula despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.