Por segunda vez en una semana, médicos residentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) que demandan el pago completo del aguinaldo, bloquean la avenida Marina Nacional y protestan frente a las oficinas centrales, debido a que directivos de la empresa “reventaron” los acuerdos alcanzados anoche.

Una reunión con representantes de Pemex el próximo día 28, no tomar represalias en contra de los jóvenes, el reconocimiento al movimiento y el pago de la segunda quincena de este mes, fueron los acuerdos que habían logrado después de 10 horas de negociación ayer con autoridades de las secretarías de Gobernación y del Trabajo.

René Palacios y Miguel Estrada, representantes del Frente Nacional de Médicos Residentes de Petróleos Mexicanos, señalaron que cerca de la medianoche personal de Pemex se negó a reconocer los acuerdos y sólo aceptó la reunión para la siguiente semana; los demás puntos fueron retirados.

“Íbamos a firmar los acuerdos, pero Carlos Víctor Jasso, subdirector de Capital Humano de Pemex, llegó poco antes de las 12 de la noche y dijo que sólo iba a ver un acuerdo, la reunión del día 28. Indicó que eran las condiciones y fue muy incisivo: ‘ya no va haber correcciones, es esto, se firma o no se firma’, y decidimos no firmar”, contó en entrevista el médico Estrada.

El joven comentó que le planteó al funcionario no retirar por lo menos el punto de que no va haber represalias contra los médicos del movimiento “porque eso les da seguridad a los compañeros”, pero fue rechazado.

Estrada dijo preguntó al funcionario de Pemex “si iba haber represalias” y éste –dijo el médico- respondió “si habían ocurrido hasta ahora”.

En el encuentro, el residente tomó la palabra y explicó que “sí hay amenazas sobre la cancelación de vacaciones y de rotaciones médicas, además de detener su proceso de titulación”, y Jasso –aseguró Estrada- les respondió que “eso no es una represalia, son medidas administrativas que la empresa puede tomar”.

“Estuvimos negociando con personal de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo, las negociaciones se mantuvieron bastante bien, solamente llegó el personal de Pemex y se desmoronó todo y reventó la mesa de negociación”, recalcó.

Al grito de “¡Es aguinaldo, no propina!”, más de un centenar de médicos residentes mantienen bloqueada la avenida Marina Nacional, debido a que sólo les pagaron 2 mil 500 pesos, de los 12 mil a 15 mil pesos que normalmente recibían cada año por concepto de aguinaldo de fin de año.

La Jornada