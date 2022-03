El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó proponer un artículo transitorio en la reforma eléctrica para que entre en vigor hasta en 2030, porque se debe fortalecer la industria nacional para que no suceda lo que, en España, donde se han elevado los precios de los energéticos.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que su propuesta ayudará a evitar que existan absurdos e injusticias como los que se cometieron en gobiernos anteriores, mediante los que se favoreció a empresas extranjeras como Iberdrola y Repsol.

“Nada de que ‘consideramos que está bien la iniciativa pero debe entrar en vigor en 2030’, ‘vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026’, no, no. Es que tenemos que fortalecer a la industria nacional, si no, nos va a suceder lo que está sucediendo en España y miren aún con todo el poder que tiene Repsol, Ibredrola, todas estas empresas en España, van a tener que ponerles un alto porque la gente ya no aguanta”, comentó.

Estas declaraciones se dan luego de que el canciller español, en entrevista con MILENIO, comentó que España respalda las reformas en México si no son retroactivas.

Y es que la preocupación española es que haya un cambio en las condiciones que se ha venido trabajando “o que se pueda ir contra el marco acordado en el seno de la Unión Europea, pero estoy seguro de que un gran país, como es México, ni se plantea esas cosas”.

Frente a este escenario, el mandatario mexicano aseguró que la votación de la reforma significa un emplazamiento para los legisladores pues se va a saber quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad y quienes, de Iberdrola y Repsol, empresas que han provocado el aumento de la luz en España.

“Hay familias de escasos recursos que están lavando ropa en la noche porque es cuando les cobran menos por el gas, la energía eléctrica, no pueden usar calefacción. Entonces, por más que los gobiernos apoyen a estas empresas van a tener que tomar decisiones, nosotros no queremos eso, no”, apuntó.

Milenio