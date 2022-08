By

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que México salga del T-MEC y reprochó a las compañías de Estados Unidos realizar las consultas bajo dicho acuerdo sobre la política energética de México, pues alegó que días antes se había reunido con empresarios de ese país para aclarar sus dudas.

“No existe ninguna posibilidad porque hay una relación buena, de respeto, siempre que hablo con el presidente Joe Biden me repite y me repite y yo no sigo mentiras de que quiere una relación con nosotros en pie de igualdad, con respeto a nuestra soberanía”, manifestó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador comentó que “nos necesitamos mutuamente, sería muy difícil que funcionara la economía estadunidense sin la participación de México”.

“Así como a nosotros nos importa mucho tener buenas relaciones con Estados Unidos, a ellos también, ya no es el tiempo de antes. Si no hay automóviles construidos en México, al consumidor estadunidense le costaría mucho más comprar un vehículo. Y así muchísimas otras cosas, se ha venido dando una integración económica, nos complementamos en lo productivo, en lo laboral”, manifestó.

