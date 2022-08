Chihuahua, Chih, a 25 de agosto de 2022. La fracción parlamentaria de Morena sostuvo su postura, por congruencia y ética partidista, al rechazar la imposición que realizó la mayoría de diputados del PAN, PRI, MC y PT, quienes violentaron el derecho de autonomía de la bancada morenista para proponer la titularidad de la presidencia de la mesa directiva para el segundo periodo de la legislatura.

El nombramiento es una falta de respeto a la bancada y al consenso que se realizó al interior de la misma, además de una violación al proceso legislativo para la designación del presidente de la bancada, y por ello los diputados morenistas se ausentaron de la junta previa en el pleno, donde se votó una mesa directiva sin el consenso de Morena.

Ante la consigna que se impuso por mayoría, el incumplimiento al acuerdo inicial para que Morena decidiera sobre su propuesta y la exclusión discriminatoria que se realizó en la figura del diputado Benjamín Carrera Chávez, el coordinador de la bancada votó en contra de la mesa directiva en la Junta de Coordinación Política.

La representación de Morena en el Congreso del Estado, mantiene una postura de definición al acuerdo interno de la bancada, rechaza la imposición que el grupo mayoritario y sus aliados realizaron para bloquear y luego imponer ante los diputados morenistas.

El diputado rechazó que justifiquen su veto con argumentos de exclusión y sin fundamentos establecidos para calificar y catalogar a los diputados, al negar su derecho a aspirar a la presidencia.

Agregó también que el nombramiento se excluye a los ciudadanos que votaron por el diputado Carrera y son su representación al interior del congreso.

“Los 33 diputados son capaces de presidir la mesa directiva, no debemos descalificar, ni etiquetar, ni catalogar, porque los descalificamos y no nomás al diputado, sino a la población, a los electores que los pusieron como representantes y que determinaron que este congreso sea plural, no con una sola visión, porque no es una sola visión el electorado”.