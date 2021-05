Las y los Candidatos a Diputados postulados por el partido político “Fuerza Por México”, Beny Aguilar Gaxiola, Martha Josefina Lemus Gurrola, Ana Lilia Márquez Garibay, Dra. Martha Aurora Hernández Cisneros, Jaime Flores Aguirre, Aarón Gallegos Vigil “El Potro”, Jorge Talamantes López, Edgar Jesús Valenzuela Enríquez y Jorge Armando Miranda Corral en rueda de prensa todos juntos rechazaron el Acuerdo por la Unidad de la Verdadera Cuarta Transformación firmada por los partidos Morena y Fuerza por México para sumarse a la campaña de Juan Carlos Loera, candidato a la Gobernador por la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua encabezada por Morena.

“Nos sentimos traicionados por el presidente nacional de Fuerza por México Gerardo Islas Maldonado y Pedro Hases Barba, porque sin pedirnos nuestra opinión firmaron ese pacto que rotundamente rechazamos”, fue la postura unánime de los candidatos por los distritos locales 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 y la candidata del distrito federal 01 Beny Aguilar Gaxiola.

“Vamos a seguir nuestras campañas solos, seguimos en la contienda hasta el final, el partido somos nosotros y no aceptamos la traición de Pedro Hases, nosotros le hemos dado la cara a los ciudadanos, somos gentes nuevas, que no hemos participado en política y nos decidimos a participar fue porque nos aseguraron que Fuerza por México, no haría alianzas con nadie y nosotros no vamos a participar con Morena ni con el candidato Loera”.

La candidata a diputada federal por el distrito 01, Beny Aguilar Gaxiola, señaló “Invitamos a toda la ciudadanía a que vote por el rosa, seguimos en la contienda, no vamos a dar un paso atrás y hasta el último día de campaña vamos a andar en el distrito, tocando puertas y hablando con los ciudadanos”.

Los candidatos Jaime Flores Aguirre del distrito local 02; Martha Josefina Lemus Gurrola del distrito local 03; Aarón Gallegos Vigil “El Potro” del distrito local 04; Ana Lilia Márquez Garibay del distrito local 06; Jorge Talamantes López del distrito local 07; Edgar Jesús Valenzuela Enríquez del distrito local 08; Dra. Martha Aurora Hernández Cisneros del distrito local 09; y Jorge Armando Miranda Corral del distrito local 10.

Todos los candidatos aseguraron que la dirigencia municipal, estatal y federal de Fuerza por México los ha dejado solos, que no les ha brindado apoyo y que nunca han recibido apoyo económico de las prerrogativas que le da el Instituto Estatal Electoral al partido y que con este acuerdo con Morena, se sienten traicionados y que tomaron la decisión de continuar solos sufragando los gastos de las campañas con su propio dinero.

“Ahora quieren venir a negociar el capital político que nosotros creamos, no sé cuántos votos tenga Pedro Hases en Juárez, pero que los votos que él tenga los puede negociar, nuestros votos no son negociables y sin nosotros Fuerza por México en Juárez no existe, hay muchas más personas que nos conocen a nosotros que al partido”, así finalizó Jaime Flores Aguirre candidato a diputado local del distrito 02.

Nexo Informativo