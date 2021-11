El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 490 mil 847 firmas en las primeras tres semanas de recolección para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; de las cuales, más de 54 mil presentan irregularidades.

Este fin de semana, el INE informó el avance de las primeras tres semanas que, de acuerdo con el corte del 21 de noviembre consultado por MILENIO, ya suman 54 mil 433 firmas con inconsistencias y 82 mil 405 en mesa de control por irregularidades, que deben revisarse a detalle para confirmar si son válidas o no.

El listado de 22 mil 420 promoventes indica que hasta el domingo pasado se han enviado 490 mil 847 firmas, de las cuales, 351 mil 946 son válidas por estar en la Lista Nominal de Electores.

Del resto, 12 mil 59 se encontraron en otra situación registral ya sea porque no estaban en el padrón electoral (dos mil 475), porque están dados de baja (cuatro mil 816) o porque no fueron encontrados sus datos (cuatro mil 768). En todos estos casos, las razones para no ser parte de la Lista Nominal de Electores son porque no actualizaron su credencial de elector, ya sea por omisión, porque están en prisión o porque fallecieron.

Otras 12 mil 585 están duplicadas y 29 mil 789 ya se declararon con inconsistencias.

Gabriela Georgina Jiménez Godoy, ex candidata a diputada federal de Morena, es la que más apoyo ciudadano ha entregado, alcanzando las 40 mil 464 firmas de las cuales, 31 mil 278 sí están en la lista nominal. Del resto, 525 estaban duplicadas, 239 no estaban en padrón, 321 están dados de baja y 343 no se encontraron, además tres mil 168 presentan varias inconsistencias.

En la aplicación Mi apoyo, en la que cualquier persona puede registrar su firma directamente para que se realice la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por pérdida de confianza, se han registrado sólo a seis mil 36 personas.

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE aceptar las firmas en formato impreso y no únicamente a través de aplicación móvil, el Consejo General recorrió las fechas previstas, con lo que amplió del 15 al 25 de diciembre como la fecha límite para entregar las más de 2.7 millones de firmas necesarias para que se lleve a cabo este ejercicio.

Aunque hasta ahora sólo se han entregado alrededor del 18 por ciento de las firmas necesarias, la autoridad electoral no ha recibido los formatos impresos de ninguno de los promoventes, por lo que prevén que sea hasta los últimos días que se entreguen las más de 2.2 millones de firmas en formatos físicos, lo que pondrá a contrarreloj al INE para digitalizar y validar cada una.

