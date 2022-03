By

-Alcalde reitera su compromiso para combatir la violencia de genero.

En sesión solemne de Cabildo número 5, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar entregó la Presea Kirá 2022 (Hija de la Mujer), a la doctora Susana Leticia Báez Ayala y ratificó el compromiso de su gobierno por la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

El galardón que entrega el Cabildo de Juárez a las mujeres que se destacan por su aporte a la ciudad, este año fue entregado a la homenajeada por su trabajo en beneficio de los juarenses, así como la lucha en materia de equidad de género y derechos de la mujer que incluyen el ámbito académico.

Pérez Cuéllar indicó que la trayectoria que tiene desde hace 20 años en Ciudad Juárez Susana Leticia Báez en favor de las mujeres, niñas, niños y hombres de esta frontera, la hacen merecedora de la distinción y ser una gran juarense nacida en la Ciudad de México.

Señaló que Ciudad Juárez es una potencia económica gracias a las mujeres que trabajan en la industria maquiladora, a las madres resilientes, empresarias, deportistas, estudiantes y de todos los ámbitos destacando las mujeres integrantes de los pueblos originarios y las migrantes a quienes dijo, se les debe reconocer su grandeza.

En ese aspecto, ratificó el compromiso de su Gobierno que se encuentra en el Plan Municipal de Desarrollo, para continuar trabajando por la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia de género.

Báez Ayala tras recibir la presea, la dedicó a las mujeres de Ciudad Juárez y posteriormente lo alzó con sus manos.

“Agradezco el estar en este recinto ciudadano y que se me otorgue la presea Kirá que me honra y me incentiva a seguir trabajando por las personas de esta frontera, en especial las niñas y las mujeres”, indicó.

También agradeció a quienes han participado con ella en los proyectos de equidad de género, culturales y ciudadanos, entre quienes se encuentran el profesor Alfonso Estrada y el Colectivo Ciudadano Vientos de la Literatura del Desierto y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que le abrió la puerta para realizar estudios de género y ser confundadora de la materia de Estudios de Género y la catedra internacional Marcela Lagarde.

Indicó que no se puede eludir que este 8 de marzo fue institucionalizado en 1975 como Día Internacional de la Mujer, con base en las luchas por los derechos de la mujer como la represión en la fábrica Cotton que cortó la vida de mujeres que buscaban igualdad, por lo que se debe atender en Ciudad Juárez la violencia contra las mujeres y niñas y la alerta de género que se emitió con ese objetivo.

“Es un momento de resarcir las desigualdades que aun laceran los derechos de las mujeres, en Ciudad Juárez no podemos eludir la responsabilidad de erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo.

En la sesión solemne, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Elvira Urrutia explicó el significado de la Presea Kirá, Hija de la Mujer, cuya estatuilla busca honrar a la mujer protectora y destacar su alcance social.