El Club Rotario Chamizal México-USA realizó un donativo de cuatro computadoras a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Para el proceso de selección, fue el Club quien eligió a los beneficiados: “El Club Rotario Chamizal México-USA se contactó con la Universidad para hacer una donación a estudiantes universitarios que fueran estudiantes destacados y con necesidad económica para realizar la entrega de cuatro computadoras. Nosotros les dimos un listado y ellos eligieron a quién otorgar el apoyo”, comentó la Dra. Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ.

El C.P. Arturo Macías, presidente del Club, comentó: “Detectamos la necesidad de que algunos alumnos no tienen la capacidad de tener equipos de cómputo. Por esto, acudimos al rector para poder identificar alumnos de alto aprovechamiento para darles esta ayuda”.

Los beneficiados fueron Santiago Isaac Luna García, estudiante de la Lic. en Producción Musical, Wendy Angélica Valenzuela Zamarripa, de la Lic. en Seguridad y Políticas Públicas, Aimé Lizeth Sierra Rivera, de la Lic. en Derecho y Sara López Reyes, de la Lic. en Administración de Empresas, quienes también son acreedores de la beca alimenticia que ofrece la Universidad.

“Hace dos días me enteré, por medio de una llamada, de que resulté seleccionada. Estaba muy nerviosa, hasta quería llorar. He tomado las clases desde mi casa, con un celular que me encontré en la basura, luego una muchacha me donó una laptop que siempre tiene que estar conectada y que se apaga cuando lleva más de una hora prendida”, dijo Wendy Valenzuela, una de las estudiantes beneficiadas.

Agregó que el tiempo en el que ha tomado sus clases en línea ha sido muy difícil para ella, ya que también tiene una hermana de 13 años que toma sus clases de secundaria de forma virtual, con quien ha tenido que compartir el recurso tecnológico que tiene al alcance.

Otro de los apoyos que Wendy ha recibido por parte de la UACJ, es el servicio de estancia para su hija y beca para el pago de su inscripción.

Es la primera actividad que Club Rotario Chamizal México-USA hace con la Universidad, pero existe la intención de continuar trabajando en conjunto y ver de qué manera se puede seguir apoyando a la comunidad estudiantil de Ciudad Juárez, aseguró el presidente Arturo Macías.

La entrega de los equipos de cómputo se hizo este jueves 3 de junio en la sala riwi de la rectoría, a donde asistieron el C.P. Arturo Macías, presidente del Club, el Lic. Fernando Pérez, secretario, el C.P. Ricardo Navarro, tesorero, y el licenciado Omar Olivas, de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles.