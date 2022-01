By

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que ya no se condonan impuestos a grandes empresas durante su gobierno tras reformarse la Constitución, por lo que la fusión entre Televisa y Univisión generará un pago de 15 mil millones de pesos a la Federación.

En La Mañanera de Palacio Nacional, el mandatario informó que hoy podría cerrarse esta operación “si no cambian las cosas”.

“Se reformó la Constitución, el artículo 28, ya no hay condonación, están pagando. Eran los privilegios, hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado y lo reconozco, aunque es su obligación, pero antes era distinto, van a pagar 15 mil millones de pesos de impuestos por esa operación”, declaró.

Además, resaltó la venta de una filial de la empresa de Carlos Slim, por lo que éste pagó 28 mil millones de pesos.

“El señor de los Oxxos llevaba un tiempo también y pagó 10 mil millones, Walmart debía como 12 mil millones y pagaron, entonces esto es lo que nos ayuda”, mencionó López Obrador.

El Presidente dijo que estas acciones son muestra de que la situación está cambiando con su gobierno, “por eso los ataques”.

“Antes no había esta política, ¿quiénes pagaban impuestos?, el pueblo raso, los consumidores, obreros, profesionales, pequeños medianos empresarios, comerciantes, pero los de arriba no”, comentó.

