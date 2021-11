El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a su equipo que ya no hay “excusas” para incumplir con el abasto de medicamentos en el sector salud, de tal modo – advirtió- que los funcionarios no podrán “dormir tranquilos” si hay esta falta.

Luego de recibir un informe de la situación en Colima y de la problemática “grave” en materia de seguridad, salud y finanzas, como lo señaló la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el mandatario comentó el punto y dijo que el mensaje del abasto va con especial dedicatoria a los titulares del sector.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo. Ya no hay excusa, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, vinculadas a políticos corruptos.

“Pero ya, tenemos que terminar de resolver el problema de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer (director del Insabi); esto es para el doctor Alcocer (secretario de Salud). Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo.

“No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos”, señaló durante una reunión denominado Plan de Apoyo a Colima, al que acudió acompañado de integrantes de su gabinete.

La otra acción en salud es el compromiso de basificar a los trabajadores que están contratados de manera eventual.

En materia de seguridad, el Presidente anunció que se destinará de un fideicomiso de aduanas que en 2018 tenía alrededor de 50 mil millones de pesos y ahora tiene cerca de 90 mil millones de pesos, para mejorar la infraestructura del puerto de Manzanillo”.

Antes, dijo que poner en manos de la secretaría de Marina la operación del puerto y aduana ubicada en Manzanillo repercutió en una reducción significativa de los delitos, en especial los homicidios.

Al inicio de su mensaje, el Presidente expresó su respaldo a la gobernadora, a quien, al igual que a su familia, conoce desde hace muchos años, por lo que le manifestó su confianza y anunció el reforzamiento de programas y de apoyo federal a la entidad, especialmente en efectivos militares, de la Guardia Nacional y Marina. “No estás sola”, le dijo.

Señaló que Colima “se descompuso en lo social y de ser un estado tranquilo, pacífico, se convirtió en una entidad, en un estado violento”.

Como no tiene mucha población sus delitos y en especial los homicidios, colocaron a Colima en los últimos tiempos en el primer lugar de violencia, algo relativamente nuevo, de 20 años a la fecha porque he visitado Colima desde hace mucho tiempo, dijo.

Ahora, indicó, se han tomado decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en Colima, la más importante fue el entregar el puerto de Manzanillo para que fuese operado y administrado por la secretaría de Marina.

“La violencia de Colima no se presentaba en todo el estado, ahora es distinto, pero fundamentalmente el foco de mayor violencia estaba en Manzanillo, sobre todo por el control del puerto.

“Tomamos la decisión de que el puerto pasara de la secretaría de Comunicaciones – no sólo este sino todos- para ser manejado por la secretaría de Marina.

“No hace falta mucho ahondar el por qué, creo que todos lo entendemos y esto ha ayudado bastante, han bajado los homicidios como aquí lo dio a conocer el general secretario de la Defensa y yo espero que con todas las acciones que se han dado a conocer en materia de seguridad vamos a seguir pacificando Colima en beneficio de toda la gente,la verdad es que sí va a crecer considerablemente la presencia de las fuerzas armadas y de los elementos de la Guardia Nacional”, expuso.

Como aquí se informó se van a tener nueve instalaciones de la Guardia, casi una por municipio; esto va a ayudar mucho.

También celebro el que Indira haya decidido, porque esta es una buena señal, un buen mensaje, que la secretaría de Marina recomendara al secretario de Seguridad Pública, en cumplimiento a una petición de la gobernadora.

Con ello, dijo, se aleja la tentación de que siendo un conocido pueda cometer el error y entrar en complicidad con la delincuencia, esto es distinto, por eso celebro esta decisión.

El mandatario dio a conocer que se reforzarán todos los programas del gobierno federal.

“Aquí se habló de Educación, la maestra Delfina ya dio a conocer que son cuatro acciones básicas para Colima, una es que se tengan los libros de textos con buenos contenidos; lo segundo es que se atienda a los maestros y se den becas a los alumnos.

Crisis grave en salud, seguridad y finanzas

La gobernadora Indira Vizcaíno, quien apenas hace unos días inició su gestión, advirtió que la entidad vive un momento profundamente complejo.

“Atravesamos dificultades principalmente por decisiones equivocadas de un gobierno insensible e indolente, y con claridad digo que haremos lo que nos toque para revisar el pasado y buscar justicia para nuestro estado pero de ninguna manera la utilización del pasado para evadir nuestra responsabilidades hacia el futuro”.

Las crisis en materia de seguridad, salud y financiera que enfrenta nuestro estado, agregó, es grave. En esta última puntulizó que se arrastran pasivos por alrededor de 11 mil millones de pesos, para un estado cuyo presupuesto anual es de alrededor de los 17 mil millones de pesos.

Para el cierre de 2021 llegaremos a un déficit de alrededor de 2 mil millones de pesos, sólo considerando lo pendiente de pagos en nóminas, prestaciones y aguinaldos de los trabajadores, dijo.

Agradeció el apoyo del gobierno federal para cumplir con el pago de la nómina estatal.

Prometió un gobierno con principios, responsabilidad, amor, transparencia y austeridad, para la recuperación de la entidad.

Refuerzan presencia policial y militar en Colima

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, expuso algunos aspectos del operativo Colima 2021, puesto en marcha desde agosto pasado, especialmente en Manzanillo, una de las zonas más conflictivas, a donde serán enviados 707 efectivos federales más en las siguientes semanas, respecto de los 320 adscritos ahora.

Además de ese millar se sumarán 300 integrantes de la infantería de Marina, para reforzar la custodia en la capital del estado y en el puerto de Manzanillo, donde hay una de las aduanas más importantes del país.

“Los resultados que tenemos es, primeramente, 120 efectivos del ejército y 200 de la Guardia Nacional operando en Manzanillo. Al inicio de esta operación se tenían ahí 21 homicidios vinculados a delincuencia organizada; al 9 de noviembre únicamente 13, una reducción del 38 por ciento”.

En tanto, en Villa Alvarez, se reporta 40 por ciento de reducción en ese mismo delito, mientras que en la capital bajó 12 por ciento.

Colima se encuentra en el sitio 19 en cuanto a incidencia delictiva, por debajo de la media nacional.

“De continuar con esta tendencia, probablemente el municipio de Manzanillo, considerado entre los 50 municipios con mayor índice de homicidios, pueda salir de esa condición”.

Como segunda parte del operativo iniciado en agosto, el general secretario dijo que se incrementará – de noviembre a enero- el número de efectivos en los sitios más violentos, relacionados con actividades de la delincuencia organizada, con énfasis en Manzanillo, para alcanzar los mil 027 elementos federales: ejército, fuerza de reacción helitransportada y Guardia Nacional.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reportó que para 2022, la federación tiene previsto entregar a Colima, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), más de 212 millones de pesos, esto es, 3.8 por ciento más respecto a 2021, para reforzar las acciones de capacitación y formación de la policía así como el equipo para este ámbito.

Igualmente dijo que se trabaja para evitar la introducción y procesamiento de drogas ilícitas.

Antes, el canciller Marcelo Ebrard, dijo que la tarea a su cargo es incrementar la inversión extranjera en la entidad, pues en este año se captaron 255 millones de dólares en remesas,contra 92 millones de dólares e inversión externa.

Luego intervinieron los titulares de las secretarías de Bienestar; Agricultura; secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de la Función Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo; Desarrollo Agrario; Cultura, y Turismo.

LaJornada