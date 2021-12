By

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones con la finalidad de que la población concientice sobre el uso correcto de los tanques y cilindros de gas LP.

La dependencia estatal exhorta a la población identificar los riesgos por el uso de inadecuado, principalmente en esta temporada invernal, en donde se incrementan los accidentes por fugas y explosiones.

Luis Corral Torredey, titular de la dependencia, enfatiza sobre el cuidado que deben tener los padres, o cuidadores, con los menores de edad, no permitirles jugar cerca de los tanques o cilindros, así como evitar que las mascotas estén cerca o amarrarlos de la correa, ya que pueden caer y provocar una fuga de gas.

Es muy importante asegurar que se cumplan las siguientes medidas de seguridad cuando se realice el abastecimiento del gas LP:

• La fabricación de los contenedores deberán cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas.

• Los tanques o cilindros deberán estar ubicados en lugares ventilados y libres de obstáculos, así como colocarse en una base firme y a 3 metros de distancia de los accesorios; estufas, quemadores, boiler, etc.

• La instalación del gas LP la debe hacer personal certificado.

• Utiliza únicamente tuberías de cobre y mangueras especiales para gas, nunca utilices de plástico.

Al momento de hacer el intercambio de cilindros portátiles con la compañía de gas LP asegúrate de lo siguiente:

• Que el cilindro se encuentre en buen estado, no tengan ningún golpe o abolladura, corrosión o grieta.

• Tenga cuello protector y llave de seguridad, debe abrir y cerrar sin problema en sentido de las manecillas del reloj.

• Lleve una cinta plástica de seguridad, que cubra la llave y el cuello protector del cilindro.

• Verifica que cuente con una etiqueta de identificación de la empresa y sello de garantía de seguridad.

• Con agua jabonosa, asegurarse de que no haya ninguna fuga en la instalación: tuberías de cobre, pictel, manguera, regulador, conexiones, etcétera.

• No sobrecargues los cilindros.

• Verifica que el regulador se encuentre en óptimas condiciones.