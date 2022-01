By

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “sí están incrementándose los contagios” por covid-19 a causa de la variante Ómicron, aunque aclaró que las hospitalizaciones y los decesos no se han elevado.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que en los últimos días los contagios por SARS-CoV-2 han ido al alza en el país, y ejemplo de ello es que ayer la Secretaría de Salud reportó 10 mil 864 nuevos casos de covid-19.

“Sí están incrementándose los contagios por esta variante, pero no hay incremento en la hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos”, dijo.

De acuerdo con el reporte técnico de la Ssa, con corte al 2 de enero, en México se estima que hay 48 mil 801 casos activos de covid-19.

López Obrador destacó que Ómicron no ha afectado a México como lo ha hecho la variante Delta, pues aseguró que las hospitalizaciones y los fallecimientos por esta enfermedad no han incrementado.

Cabe mencionar que los 10 estados con más pacientes covid-19, de acuerdo con la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes son Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas.

Si bien, al momento las investigaciones sobre Ómicron indican que pareciera ser menos agresiva en comparación con Delta, López Obrador llamó a la ciudadanía a continuar con las medidas sanitarias.

“Pensamos que van a aumentar los contagios, pero no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En EU está incluso sosteniendo que son 5 días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características que la otra variante que era más dañina, desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo”, mencionó.

Excélsior