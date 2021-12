El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar reconoció la labor de la Fundación Esperanza para las Familias A. C. por sus 25 años de labor social en favor de las niñas y niños juarenses.

Lo anterior en un acto llevado a cabo en el gimnasio Allende, donde se congregaron familias juarenses de distintas colonias para celebrar el aniversario de la agrupación y las fiestas navideñas.

Elías Rodríguez, dirigente y fundador de la organización, así como Héctor Torres coordinador de la misma agrupación, fueron quienes recibieron de manos del alcalde el reconocimiento por su trabajo en favor de la niñez juarense.

“Estar como Presidente Municipal me ha permitido conocer mucha gente de bien y estar aquí celebrando los 25 años de esta labor que hacen Elías Rodríguez y Héctor Torres, me da mucho gusto. Venimos a hacer un reconocimiento a esta labor que se viene realizando por 25 años, ya dijo el pastor, por estos 173 mil niños y niñas que han estado beneficiando”, expresó.

Señaló que la labor social que realizan las agrupaciones civiles tiene que ser reconocida y apoyada por las autoridades municipales y por eso en este acto lo realizó.

“El que se haga el bien es algo que nosotros como autoridades tenemos que reconocer. Estamos a sus órdenes y si podemos poner un granito de arena para que la labor que ustedes realizan sea mejor, cuenten con nosotros”, indicó.

El dirigente de la asociación civil, Elías Torres agradeció la distinción que le entregó el Presidente Municipal y recordó el trabajo que ha hecho en los 25 años que tiene la organización, así como sus inicios.

“Comenzamos en una colonia llamada Tierra Nueva, empezamos allá dándoles a 200 niños y en 25 años hemos podido bendecir a más de 173 mil 524 niños y niñas y sus familias”, refirió.

David Ernesto Medina Rodríguez, director de Atención a Organizaciones Religiosas del Gobierno Municipal, explicó que es el primero de nueve eventos de celebración navideña que apoyó el Municipio para beneficiar a miles de familias.

Indicó que en este acto se entregaron hoy 675 mochilas que incluyen útiles escolares, juguetes y bolos navideños, además se les obsequia un cobertor y una comida preparada.

En total en las celebraciones se entregarán 2 mil 386 mochilas, añadió.

Acompañaron al alcalde, su hijo Cruz Pérez Jiménez; el director de Atención a Organizaciones Religiosas y Ramón Gómez, en representación de la directora de Educación municipal.