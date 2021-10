La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó reconocimiento a los 9 estudiantes de Educación Básica y Media Superior que representaron a Chihuahua los días 4 y 5 de septiembre en la última etapa de la 26ª edición de la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 2020-2021.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, felicitó a quienes llegaron a la fase nacional, por este logro tan importante, ya que se tuvieron resultados muy destacables, siendo ésta la primera ocasión en que Chihuahua gana tres medallas de oro y tres de bronce, por lo cual los exhortó a continuar preparándose, ya que, con esfuerzo y perseverancia, enfatizó, podrán conseguir todo lo que se propongan.

Se trata de tres alumnos de primaria, dos de secundaria y cuatro de preparatoria, quienes fueron homenajeados en la ceremonia efectuada en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, en donde se dieron cita familiares, así como personal docente y directivo de las instituciones educativas a las que pertenecen.

En la etapa nacional de esta competencia, el alumno del Colegio de Bachilleres Plantel No. 8, Saúl Alejandro Tapia Loya, obtuvo medalla de oro y el derecho de representar a México en la Olimpiada Internacional de Informática, que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2022 en Indonesia.

En la 26ª edición de la OMI participaron en total 103 personas, entre estudiantes y asesores de los niveles de Educación Básica y Media Superior.

NOMBRE DEL ALUMNO PARTICIPANTE / ESCUELA / LUGAR

1. Jaime Peña Balderrama / Primaria Francisco Villa No. 2410 / Medalla de Oro

2. Sergio López Andrade /Primaria Francisco Villa No. 2410 / Medalla de Bronce

3. Jesús Ernesto García Zapata / Primaria Francisco Villa No. 2410/ Participación en Fase Nacional

4. Josué Emmanuel Robles Hermosillo / Secundaria Estatal No. 3065 / Medalla de Oro

5. Javier Alberto Granados Martínez / Secundaria Técnica No. 61 / Participación en Fase Nacional

6. Saúl Alejandro Tapia Loya/ COBACH Plantel No. 8 / Medalla de Oro

7. Jesús Fernando González Mendoza / CBTA 90 / Medalla de Bronce

8. Lou Anthony Arc / CBTA 90 / Medalla de Bronce

9. Omar Gael Molina Reza / COBACH Plantel No.2 / Participación en Fase Nacional