En reconocimiento a los estudiantes de Enfermería que participaron en una actividad que organizó la Universidad de Texas en El Paso durante el verano, en la que relataron las experiencias por las que han pasado durante la pandemia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) hizo entrega de un reconocimiento a cada uno de los universitarios que formaron parte de esta dinámica binacional.

Por medio de la plataforma Cisco Webex Meetings, 37 alumnos de la UACJ y 15 de Texas Tech, de los programas de Enfermería de ambas instituciones, abordaron varios temas que giraban alrededor del covid 19, donde el tópico central fue la situación de la pandemia entre Ciudad Juárez y El Paso.

La entrega de estos reconocimientos estuvo presidida por el Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de esta casa de estudios, quien agradeció en su discurso al Texas Tech por la oportunidad que les dieron a los alumnos de esta Universidad de participar en una actividad que no solo ayuda a reforzar la relación bilateral entre ambas fronteras, sino que también contribuye a la preparación profesional y personal de los universitarios de la UACJ.

“Esta colaboración es muy importante, sobre todo cuando hablamos de un tema tan sensible como la situación que hemos vivido en la pandemia. Desde hace tiempo reconozco y admiro la profesión de la Enfermería, me parece es una profesión de mucha entrega, de mucha dedicación y mucha pasión. Es importante destacar estos proyectos de colaboración, son muy importantes en esta etapa donde no nos hemos detenido, hemos seguido funcionando y avanzado”.

Además de la entrega de constancias de participación, la Universidad de Texas Tech les entregó a los alumnos y maestros de Enfermería que colaboraron con ellos un pequeño obsequio en agradecimiento por interesarse en la dinámica, el cual consistió en una mochila gris con detalles rojos, con el logo de la institución inscrito al frente junto con el nombre de su programa de Enfermería.

El cuidado a la persona con covid 19, la enseñanza de la enfermería, las prácticas clínicas en tiempos de pandemia, la simulación clínica y el aprendizaje virtual fueron los temas que también abordaron los universitarios en las sesiones virtuales, que se llevaron a cabo el 30 de junio y 14 de julio.

Junto al rector Camargo Nassar para presidir este evento, que se realizó en la sala de usos múltiples de ICB, también estuvieron presentes el Dr. Jorge Ignacio Camargo Nassar, jefe del departamento de Ciencias de la Salud; el Dr. Salvador Nava Martínez, director del Instituto de Ciencias Biomédicas y el Dr. Daniel Constandse Cortez, secretario general.