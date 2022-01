By

¿Quién no quisiera dejar todo para viajar por el mundo? Aunque ese sueño suena tentador, la verdad es que muy pocas personas se animan a hacerlo, pues el miedo es un poderoso freno. Sin embargo, a Jonatan Montoya le daba más miedo no hacer un cambio en su vida que saltar a la aventura.

Él es un joven de 32 años originario de la CDMX que tenía casi diez años siendo maestro de yoga, pero una noche de pandemia y de insomnio –el 15 de septiembre del 2020– decidió que necesitaba algo más. “Creo que todos nos estábamos preguntando qué iba a pasar con el mundo y qué íbamos a hacer con nosotros mismos cuando todo esto empezara a mejorar”, comenta a Animal MX.

Llegó a la conclusión que debía darle un giro a su vida; pero no un plan sencillo como cambiar de trabajo o mudarse a otra ciudad, sino que se embarcaría en un viaje para caminar por el mundo.

Jonatan Montoya decidió que tomaría más o menos un año para prepararse y en el proceso fue puliendo cuál sería la ruta que cambiaría su vida y eligió que su viaje se destacaría por visitar las siete maravillas del mundo, odisea que no será sencilla pues planea hacerlo en un plazo de siete años.

Así fue como el 7 de julio del 2021 (día de las siete maravillas), inició su viaje desde Teotihuacán hacia Chichén Itzá.

Las siete maravillas del mundo moderno se eligieron en 2007 y son:

• Chichen Itzá, México

• Machu Pichu, Perú

• Cristo Redentor, Brasil

• Coliseo, Italia

• Petra, Jordania

• Taj Mahal, India

• Gran Muralla, China

Y saltó a la aventura solo con una mochila en la que lleva ropa, artículos personales como pasta y cepillo de dientes y barra de jabón, bloqueador, un pequeño botiquín, un tupper y cubiertos, botella con filtro de agua, lentes de sol, un Kindle, una pila de carga, su casa de campaña y bolsa de dormir, entre otras cosas.

A pesar de su experiencia como maestro de yoga y de haber estudiado danza, la realidad es que Jonatan no tenía experiencia en senderismo ni en hacer actividades al aire libre. Sin embargo, tomó inspiración de otras personas que están haciendo una odisea parecida.

Una de ellas es Tom Turcich, un chico de Nueva Jersey, también sin experiencia, que en 2015 partió de su hogar para embarcarse en la travesía de su vida; en su camino adoptó un perro y desde entonces recorren juntos el mundo. Si él puede, nada detendría a Jonatan.

Así fue como inició un entrenamiento en el que caminaba entre 10 y 12 kilómetros diarios con una mochila de once kilos en su espalda. Sin embargo, nada lo preparó para la realidad, pues ahora camina entre 20 y 30 kilómetros por día, no puede bañarse tan seguido, no tiene muchas opciones de ropa e incluso no tiene la mejor alimentación.

“Dicen que la ignorancia es la felicidad y al no tener experiencia en actividades al aire libre no sabía lo que me esperaba”, dice entre risas a Animal MX; “creí que iba a ser distinto, más fácil”.

Hoy, tras seis meses de haber iniciado este viaje, Jonatan Montoya está consciente de que su cuerpo ha pasado por grandes cambios; pues incluso, antes de llegar a su primera maravilla, se vio en la necesidad de caminar más lento por tanto desgaste.

“No sé cómo va a cambiar mi cuerpo a lo largo de estos siete años; yo lo siento diferente, me siento distinto por fuera y por dentro”, comenta.

Sin embargo, también reconoce que a diferencia de personas que hacen senderismo, él tiene una ventaja en el campo de lo emocional, pues gracias a su relación con el yoga, tiene “ese ingrediente extra que le falta a otras personas” para poder estar consigo mismo y manejar el arte del desapego.

Y ojo, no es que no le importe nada ni nadie más, simplemente entiende que tiene que soltar cosas y personas en el camino. Algo que no es nada sencillo ni con toda su experiencia, pues antes de comenzar a recorrer el mundo caminando, él estaba en una relación de seis años con una persona que ha conocido la mitad de su vida y por supuesto que fue difícil terminar. Aunque siguen en contacto, y tanto con él como con su mejor amigo, su hermana y sus papás habla una vez a la semana.

Recorrer el mundo caminando también le ha dado experiencias enriquecedoras en todos los sentidos; pero más allá de los sorprendentes paisajes con los que se ha cruzado, Jonatan Montoya por ahora se queda con la gente que ha podido conocer.

Desde que salió de Teotihuacán, la amabilidad de la gente lo agarró por sorpresa. “Pensé que iba a dormir más en la intemperie, pero no he pasado ni una sola noche al descubierto”, platica recordando algunas de las ocasiones en las que se ha visto auxiliado por desconocidos.

Explica en entrevista a Animal MX que le ha tocado desde que le permitan poner su casa de campaña en un lugar cubierto y con acceso a un baño, hasta pasar la noche en el sofá de una casa.

“Por ese lado la bondad de la gente me ha cambiado, porque siempre es la gente más humilde la que es más generosa”, dice Jonatan recordando que las familias que tienen más hijos son las que más le ofrecen un plato y un vaso de lo que tengan.

Sin embargo, no es como que no necesite de dinero para su día a día. Y Jonatan Montoya ha logrado recorrer tantos kilómetros también gracias a la buena voluntad de la gente a distancia. Desde que anunció su proyecto y su salida, abrió una cuenta de Paypal donde cualquiera puede hacerle donaciones.

Por ahora, ha recibido bastante apoyo gracias a sus seguidores en redes sociales, pero está consciente de que quiere darles algo a cambio más allá de contenido en su canal de YouTube y perfiles.

Nos cuenta que ya está viendo cómo colaborar con artistas locales de los lugares que visite, pues su ideal sería crear un producto que esté en venta; aunque está consciente que eso necesita más preparación, por lo que por ahora también ocupará sus redes para dar a conocer historias de la gente que se cruce en su camino:

Chichén Itzá: su inesperada experiencia en su primera maravilla

Por supuesto que a Jonatan Montoya le hacía mucha ilusión llegar a su primera maravilla del mundo: Chichén Itzá, en la península de Yucatán. Le tomó cinco días completar el último tramo, pues primero llegó a Mérida y de ahí partió a esta zona arqueológica.

Este lugar tan importante para la cultura maya pertenece a las nuevas siete maravillas del mundo moderno, las cuales fueron elegidas en 2007 a través de una votación organizada por la empresa privada New Open World Corporation.

La votación se hizo a través de internet y hasta mensajes de texto y participaron monumentos y lugares icónicos de todo el mundo. Los resultados fueron revelados el 07/07/07 en el Estadio da Luz en Lisboa, Portugal.

Y sí, ese día (1 de diciembre del 2021) lo recordará por siempre, pero porque no fue para nada como lo imaginó.

“Me empecé a sentir distinto, muy emocional, ya traía todo a flor de piel, me estaba preparando para soltarlo todo. Empecé a visualizar un momento de catarsis muy grande”, cuenta al recordar su experiencia antes de llegar al lugar.

Él ya tenía todo preparado, pues planeaba hacer una transmisión en vivo desde el lugar para sus seguidores, además iría acompañado de un medio de comunicación y de un cinematógrafo para capturar el momento.

En cuanto llegó al sitio fue recibido por la gente del gobierno del estado, pero ya cuando iba a pasar le soltaron la granada: “sí puedes pasar, pero no puedes documentar nada. No puedes usar tu teléfono y no pueden pasar las cámaras contigo”.

Jonatan cuenta a Animal MX que sintió que era una mala broma de la vida. Pero pidió explicaciones y le dijeron que “el Instituto Nacional de Antropología e Historia considera tu actividad como autopromoción y pues no, no puede suceder así”.

Él les explicó el concepto, la importancia de que por lo menos pudiera pasar su celular para demostrar que había llegado al primer punto de su larga ruta. Pero ante las negativas, todas las emociones que traía listas para sacar, se atoraron.

El coraje no terminó ahí, pues accedió a que le dieran una visita guiada, pero eso solo le hizo ver que prácticamente era la única persona en medio de este lugar turístico que no traía con él un celular.

“Todo el mundo traía cámaras semi o profesionales o hasta con su teléfono documentando su experiencia, y pensé ‘cuándo fue la última vez que alguien caminó cinco meses (y 3,376 km) para llegar aquí y no pudo pasar ni si quiera con su teléfono’”.

Obviamente esto fue un mal sabor de boca, pues el único recuerdo visual de su visita es una foto que pudo tomarse afuera de la zona arqueológica.

El 1 de diciembre del 2021, Jonatan llegó a la primera de las siete maravillas. Foto cortesía de Jonatan Montoya.

Sin embargo, ese mismo día obtuvo un reconocimiento inesperado en otra parte del mundo, en Ginebra, Suiza. Ahí se realizó la ceremonia anual entre la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA y otras instituciones para destacar la urgente necesidad de poner fin a las desigualdades económicas, sociales, culturales y legales que impulsan la pandemia del SIDA en todo el mundo.

Jonatan Montoya que allá se hizo mención y reconocimiento a su esfuerzo, pues el mexicano es un activista en movimiento que promueve la lucha contra el sida durante su viaje.

Siguiente parada: Machu Pichu

A pesar de la inesperada experiencia, Jonatan Montoya se mira alegre cada que platica sobre lo que sigue, pues su siguiente maravilla del mundo a visitar lo llevará hacia el sur de nuestro continente.

Para llegar a Machu Pichu en Perú tiene planeado caminar por unos 540 días; hay que tomar en cuenta que él no toma las rutas más directas, pues en su camino conoce otros lugares que tiene en su lista personal.

De Mérida fue a Playa del Carmen y desde este punto el 7 de enero inicia su nueva ruta, en la que caminará durante 15 días hacia Chetumal, pues allá es donde cruzará la frontera con Belice.

De ahí la meta será ir hacia Panamá, pues nos cuenta que ahí tendrá que tomar un ferry para esquivar una pequeña parte que es muy peligrosa e intransitable hasta para los locales. Esa es la primera parte de este viaje, pues posteriormente irá de Colombia hacia Perú.

Posteriormente, tendría que ir a Brasil (que colinda con Perú) para su tercera maravilla del mundo: el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Y en los siguientes años, visitará el Coliseo en Italia; Petra en Jordania; el Taj Mahal, en India y finalmente La Gran Muralla en China.

Jonatan Montoya: “elegirte a ti mismo para cumplir tu sueño”

¿Y cómo es que alguien que llevaba una buena vida pudo soltar todo y perseguir su sueño? Pues Jonatan Montoya resume todo a una frase: “La clave para hacer lo que tienes que hacer es elegirte a ti mismo para cumplir tu sueño”.

“Las personas queremos que nos descubran, que alguien nos elija para hacer las cosas”, comenta al mismo tiempo que reflexiona sobre lo importante que ha sido para él y para el rumbo de su vida el elegirse siempre a él mismo.

Reconoce que a veces estamos esperando a escuchar el llamado a la aventura o una señal de que debemos aventarnos a algo. Pero incluso cuando llega, no hacemos nada. Así que él invita a todas las personas que siguen su viaje a elegirse a ellas mismas y a que cuando escuchen el llamado, “acepta el reto, atrévete, las cosas se van acomodando solas”.

Además, nos recuerda que no tenemos que ir hasta el otro lado del mundo para vivir una aventura.

