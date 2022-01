By

Los trabajadores de Walmart en Estados Unidos que deban aislarse o que dieron positivo en la prueba de covid-19 recibirán una semana de licencia pagada en lugar de dos, según una nueva política.

Un memorando enviado el martes a los empleados de las tiendas y a los conductores dijo que los trabajadores con covid-19 sólo son elegibles para una semana laboral pagada por enfermedad.

Las pautas de la compañía siguen las recomendaciones actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La semana pasada se anunció que las personas deben aislarse durante cinco días después de una infección por covid-19, en lugar de 10 días.

Walmart, el empleador privado más grande de los Estados Unidos con aproximadamente 1.6 millones de trabajadores, se encuentra entre los primeros en reducir la licencia pagada por covid-19 y podría servir como un referente para otros empleadores importantes.

La medida se produce cuando un aumento en los casos de covid-19 está causando una escasez significativa de mano de obra, sumado a la escasez de productos, el aumento de la inflación y los costos de transporte disparados.

“Mucha gente no quiere ir a trabajar porque tienen miedo o están contrayendo el coronavirus”, dijo Peter Naughton, de 46 años, vendedor de productos electrónicos de Walmart. “Pero yo no puedo permitirme no venir a trabajar”.

Las acciones de la compañía se mantienen casi sin cambios durante el último año.

