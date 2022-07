By

Con Información de www.LosInformantes.mx

La contención del índice de homicidios es el mayor logro del gobierno de Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuellar lo presume sin escatimar en la víspera del primer informe de gobierno en tanto una asignatura pendiente es la mejora de los parques. A la política no le saca la vuelta, su corcholata para la grande es Ricardo Monreal, es su amigo y para la dirigencia estatal de Morena se le relaciona con Omar Holguín Franco.

Después de recorrer los últimos kilómetros de la cabalgata villista, Cruz Pérez Cuellar hizo un respiro, se reúne con amigos, los que vienen de Juárez y los que le esperan en Parral.

El también senador con licencia aborda el tema de la política sin rodeos. El ineludible tema de las corcholatas, así llamadas por López Obrador a los aspirantes a la sucesión, ¡pero, en las ofertadas no aparece la que el quiere! El presidente AMLO dejo fuera de la invitación a Ricardo Monreal, esa es su corcholata, es su amigo de la cámara, aun sin mención oficial lo apoya, aunque tampoco le dijeron que no participara.

Hábil en el tema político, acota, ¡todos las corcholatas que vayan a Juárez van a ser atendidas bien por el presidente municipal! Los aspirantes saben de la cercanía con Monreal, afirma; ¡se los he dicho! lo sabe; Claudia, Marcelo Adán Augusto, todos.

Quiere seguir en morena, ya se afilio y busca una posición entre los 90 consejeros estatales, diez por cada distrito, la suerte se define este 31 de julio.

Una vez clarificados los consejeros habrá otras definiciones como la presidencia del partido. El dirigente estatal actual, Martin Chaparro tiene vencido el plazo, él jerarca partidista es también el alcalde suplente de Juárez, Cruz afirma que ya le preguntó y le dijo que no aspira a prolongar su estadía en el partido.

El presidente municipal no oculta su simpatía porque el sucesor sea Omar Holguín Franco, pero lo matiza y dice que lo relacionan con él, se perfila como uno de los posibles y en su referencia señala; ¡tengo aprecio por él, sin embargo, lo primero que debe lograr es ser consejero, si no está en ese primer filtro, no tendrá posibilidades!

No solo de política vive el hombre, ¡también de administrar el municipio más grande de la entidad! En esa delimitación se concentra el 42 por ciento de la población del estado, el entrevistado afirma que se ha afanado en la tarea, asegura que procura no salir mucho para atender los problemas de la ciudad, aparecer permanentemente.

Las obras de vialidad inconclusas fueron el primer reto de la administración, fue la herencia, lo acepta, son estatales, pero comprometen el esfuerzo del municipio. Había que decidir entre dejarlas inconclusas o cambiar de proyecto, en el primer escenario se tiraría todo el dinero a la basura, se optó por terminarlas, afirma; ¡la gobernadora y un servidor coincidimos en que había que concluir! También acepta tener sus dudas de que al final sea la decisión más rentable pero ya se tomó.

Anticipa que antes de rendir el primer informe deberá estar concluida la ruta principal, la que va del aeropuerto a la avenida de las Américas, las otras son más pequeñas, se complementaran posteriormente.

Justo en la víspera del primer informe de gobierno, presume que uno de los principales logros es haber reducido el índice de homicidios, dice; “es muy sensible el tema, se han hecho esfuerzos y ello permite poner la mirada en otras acciones importantes como el robo de autos”.

La seguridad ha sido prioridad en el gobierno, la coordinación con las corporaciones ha sido permanente y de trasparencia, “ellos -los representes del gobierno estatal y federal- pueden entrar libremente al centro de respuesta inmediata, no se oculta nada, ¡si lo hubiera no los dejábamos entrar! eso dificulta a los grupos criminales que pretenden coptar a una corporación”

El índice de homicidios se ha reducido, incluso más que en los otros municipios del estado. Hay mucho menos que en años pasados, entonces se puede pensar en reforzar otros delitos como la reducción de robo de vehículos.

Asimismo, se refiere a la otra cara de la moneda de su administración, lo que le ha faltado concluir, lo que ha quedado a deber y refiere de inmediato al proyecto de rescate de espacios públicos como los parques.

Asegura que su gobierno no está pensando en grandes obras, por el contrario, se le apuesta al alumbrado público, recoger la basura y embellecer la ciudad.

Se van a recobrar los parques, actualmente están en la etapa de formar los comités, ya hay muchos formados, incluso desesperados por iniciar. Esperaban que el recurso fluya de inmediato, pero no estaba en el presupuesto, empezara a darse a partir del próximo año, en tanto se deben consolidar los grupos que apoyaran en esa tarea.

Esa es la consigna, tener una eficiencia en los servicios básicos de la ciudad, un buen servicio de limpia, embellecer los espacios públicos, el mantenimiento del área urbana, esa ha sido la tarea permanente.

La relación con los otros niveles de gobierno es fundamental en la tarea de un alcalde, así lo entiende Cruz Pérez cuando dice que en lo federal hay plena coordinación, pertenecen al mismo partido y con la gobernadora también, hay coincidencias.

Rechaza que esa coordinación tenga que darse en el parlamento, donde el grupo de Morena ha marcado brecha con el PRIAN, pero afirma que es democracia, no se puede estigmatizar una línea, como por ejemplo en el cabildo, si la oposición no lo apoya no compromete que así tenga que ser con la jefa del ejecutivo estatal.

El gobernar Juárez es una tarea que le ocupa de tiempo completo, acepta que tiene pocas salidas, una de ellas es venir a Parral para estar en la cabalgata villista, no solo por lo representativa y tradicional, sino además porque ¡parral me gusta mucho y hace tiempo que no venía! Menciona el munícipe.

Me invitaron los cabalgantes de Juárez, los de la vertiente norte y en verdad la cabalgata lo vale concluye Cruz Pérez Cuellar.