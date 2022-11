La Asamblea Nacional del Partido Acción Nacional respaldó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ratificó la postulación del Comité Estatal como uno de los 300 consejeros nacionales, pero debido a que cuenta con una orden de aprehensión, no asistió a rendir protesta.

A pesar de que el panista ha tramitado amparos en contra de las órdenes de aprehensión, principalmente por delincuencia organizada y lavado de dinero, esta tarde no asistió a la ratificación y toma de protesta como consejero nacional, con lo que su partido le dio un impulso adicional para poder aspirar a una senaduría con fuero.

Consejeros nacionales confirmaron, que, si García Cabeza de Vaca no rindió protesta, no puede asumir funciones como consejero, por lo que deberá presentarse ante el partido en una nueva reunión. Aunque reconocieron que hasta ahora, ningún consejero se había enfrentado a esta situación extraordinaria, que, por el peligro de ser detenido, no asistiera a la toma de protesta, por lo que no existen plazos claros para que el tamaulipeco cumpla con el protocolo.

El Consejo Nacional del PAN, del que el exgobernador ahora forma parte junto con otros 299 militantes de primer nivel, tendrá entre sus funciones diseñar las plataformas electorales, de disciplina y de selección de candidaturas para los próximos procesos electorales. Lo que abre la posibilidad de García Cabeza de Vaca de obtener un espacio en el Senado de la República, como se ha mencionado desde que dejó el cargo.

Entre las modificaciones más relevantes aprobadas en los estatutos, está la flexibilización para la afiliación, dejando atrás los trámites y cursos a los que debían someterse quienes buscaran la militancia panista, para que ahora cualquiera pueda afiliarse, aunque con categorías de militancia distinguiendo a los de mayor antigüedad y estatus activo dentro del partido.

“¿Qué es lo que estamos proponiendo de manera rápida? Que el PAN crezca, facilitar la afiliación, que puedan venir los jóvenes, las mujeres, todo mundo, que se puedan afiliar con un solo clic, en un solo momento, de manera rápida. Y ya iniciamos de hecho con los talleres de introducción virtuales”, explicó en su discurso el dirigente nacional del partido, Marko Cortés.

También definieron cambios en la forma en que se seleccionará la dirigencia del partido y su Consejo Nacional, los porcentajes de firmas que deben presentar y el proceso para contender.

Otros aspectos que se reformaron son la inclusión de la paridad y de sectores minoritarios, para que al momento de definir sus candidaturas cumplan con las acciones afirmativas establecidas por las autoridades electorales. Y avalaron el plan de acción política que será la base para las próximas elecciones.

Fracasan ex gobernadores en rebelión contra estatutos

Las Asambleas Nacionales ordinaria y extraordinaria, concluyeron la tarde de este sábado tras aprobar sin modificaciones, la reforma a los estatutos del partido a pesar de la inconformidad de 13 ex gobernadores que hicieron 14 reservas pero que finalmente, no fueron escuchadas.

El exgobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, lamentó que mientras se busca abrir el partido a la ciudadanía, al mismo tiempo, al interior persista una actitud cerrada para no escuchar a quienes tienen más experiencia.

“Lamentablemente hay una posición muy cerrada de lo que debe de ser, aunque es el tiempo y la sociedad está esperando estos cambios del PAN”.

Los ex gobernadores se inconformaron por varios planteamientos, uno de ellos fue el nuevo modelo de afiliación que, al no tener filtros en su arranque, puede generar duplicidades, lo que dijo, en su caso y en el del ex gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, seguirán impulsando como consejeros nacionales para perfeccionar el proceso.

“Estamos planteando que debería dársele lugar a los comités directivos municipales para efecto de registrar a los que quieran ingresar al partido a nivel nacional, porque lo que ha sucedido es que se registran en diferentes lugares y pueden estar registrados en una ciudad y luego ir a otra ciudad.

“Es checar muy bien el proceso de la afiliación, porque no solamente es importante incrementar el número de miembros del PAN sino que tiene que abrirse a la sociedad, esto es una pausa, sabemos que esto podría ser testimonial lamentablemente como fue, porque incluso, desgraciadamente hubo una confusión que ya no nos permitieron intervenir ni a Miguel Márquez ni a mí, ni modo”.

Consideraron que hay avances en la selección de la presidencia del partido, aunque sus propuestas para reducir el 10 por ciento de firmas de militancia para poder aspirar a contender no fue escuchada, al igual que la petición de que las candidaturas sean por elección abierta y no por designación.

“El PAN viene de una tradición de convenciones y de competencias internas, hay ocasiones en donde las dos son bienvenidas, una designación es una democracia indirecta, pero no puede quedar demasiado discrecional y esa es la preocupación, lo que nos gustaría es que en algún momento, esta vez no se logró, que sea la sociedad como en otros países como es el caso de Argentina de Colombia o Estados Unidos la que tiene un papel muy importante y no solamente la visión interna del partido”, explicó en entrevista, el ex gobernador guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks.

Al diputado federal, además, le preocupa que tampoco fueron escuchados en sus propuestas para mejorar el sistema anticorrupción al interior del partido. Y, sobre todo, que los 13 ex gobernadores pidieron que el grupo que ya conformaron, sea escuchado para asesorar al CEN.

“Saben que tenemos una opinión y en nuestro caso, hay 75 años de experiencia gobernando, entonces no estamos hablando de quienes buscan un cargo, porque ese no es nuestro caso, estamos hablando de lo que se vive en el momento y la realidad que vive México como muchos países”, agregó Medina Plascencia.

Con lo que también quedó descartado que los gobernadores pasen en automático a ser consejeros nacionales como proponían, que en el caso de Guanajuato, rindieron protesta Carlos Medina Plascencia y Miguel Márquez.

Milenio