El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene aspectos muy positivos”

El canciller afirmó que el sistema electoral mexicano es muy caro y lo comparó con el brasileño, que, a pesar de contar con un electorado mayor al de México, los resultados de las recientes elecciones en el país sudamericano, en las cuales ganó Luiz Inácio Lula da Silva, se dieron a conocer en unas cuantas horas.

“Tenemos un sistema tan antiguo, tan lento, tan lleno de oficinas, de procesos, de escrutinio. Ya es otra era, por qué no votamos una app, ¿por qué seguimos haciendo filas, llenando papeles?”.

Ebrard Causabon aseguró que la reforma electoral no tiene el objetivo de desaparecer al INE, sino detalló, cambiará de nombre, ya que se le agregaron consultas, para que queden reguladas y se puedan organizar y realizar desde el Instituto.

“También me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos porque no resultó, no ha dado resultados positivos”.

Aristegui