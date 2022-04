By

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a pasar y no será aprobada en el Congreso de la Unión.

En entrevista con Carlos Zúñiga para MILENIO Televisión, el panista comentó que su partido “no impulsaría ni aprobaría una reforma destructiva, regresiva y contaminante, como es la contra reforma eléctrica del Presidente”.

“No veo francamente cómo esta contra reforma destructiva, regresiva y contaminante vaya a pasar, porque los partidos políticos que conformamos la coalición Va por México hemos dicho con absoluta claridad que no la acompañamos y por ello es que no tienen los números para que sea aprobada”, comentó.

Por la mañana, López Obrador adelantó que en caso de que el Congreso de la Unión no apruebe la reforma eléctrica, enviará una reforma a la ley minera con el fin de proteger el litio.

En conferencia desde Palacio Nacional, el mandatario reconoció que será difícil alcanzar la mayoría calificada que necesita esta reforma para su aprobación. Sin embargo, para modificar la ley minera sólo se requiere de mayoría simple.

“En el caso de que no se alcance la mayoría absoluta al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio, porque es un mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe ser entregado a particulares, para esa reforma específica no se requiere mayoría absoluta, es con mayoría simple”, destacó.

López Obrador acusó que los legisladores están sometidos a presiones muy fuertes, debido a los intereses de empresas extranjeras en la industria eléctrica de México.

Milenio