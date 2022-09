A todo lo que da equipo de Ebrard en Chihuahua

Ricardo Moncayo busca la mejor salida

En suspenso caso del rector electo de la UACh

Sin resolver aún Tribunal Electoral caso de Brighite Granados

Cabildo chihuahuita ejemplo para el juarense

Anuncian libro bomba en contra de la cuatroté

Seguimos el hilo al Cabildo de Juárez luego que el miércoles pasado se llevó a cabo la Sesión de Cabildo que, entre otras cosas, la regidora morenista Cecilia Reyes Castro insultó a su compañera Mary Adame.

De todas las anécdotas que se vieron y vivieron en la Sesión de Cabildo del miércoles 28 del presente mes.

La edil Cecy Reyes dijo a su compañera de fracción Mary Adame luego que terminara su participación: “VA YA ACABÓ PINCHE LOCA”, lo que se pudiera dar una muy probable denuncia por violencia política en razón de género de acuerdo a la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su apartado de Violencia Política contra las mujeres en razón de género, en el tema contra la integridad Psicológica: amenazas, insultos, hostigamiento.

Resulta que en dicha Sesión de Cabildo en el minuto 38 inmediatamente después de la participación de la Regidora María Dolores Adame se escucha en el sonido local una expresión de la Regidora Cecilia Reyes Castro donde menciona textualmente “VA YA ACABO, PINCHI LOCA” seguido de una risa en tono de burla, situación que habla del nivel que esta representante popular en el cabildo tiene y la falta de respeto para sus electores.

Esperemos la reacción de la Regidora aludida con estas expresiones y la posición que los demás regidores tengan y se deslinden de tan bajo nivel político de una de sus compañeras, y que el honorable ayuntamiento haga un extrañamiento enérgico a estas faltas de respeto entre ellos mismos.

En cañonazos anexamos un fragmento cuando la regidora Cecilia Reyes Castro insulta a su compañera Mary Adame, usted mismo juzgue el actuar de la regidora que representa a la comuna juarense.

***

La chihuahuense Hellen García quien está al frente de la Coordinación del proyecto político rumbo al 2024 de la corcholata Marcelo Ebrard ha sostenido varias reuniones de trabajo, entre las que destaca el encuentro celebrado en la Ciudad de México con el presidente de avanzada del equipo nacional Jesús Valdés.

En esa reunión participaron personajes que coordinan la estructura que poco a poquito ha venido armando el canciller en todo el norte como Carlos Candelaria y Nacho Aguado, Coordinadores en Durango.

Ya son varios los que se suman a la propuesta para fortalecer la Avanzada Nacional en el norte y posicionar al secretario de Relaciones Exteriores quien aspira a sustituir en palacio nacional a Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, Hellen García estará este viernes aquí en Juárez realizando actividades propias de su agenda, entre las que incluye varias reuniones con algunos liderazgos empresariales y de la sociedad civil.

***

Sabrá Dios que tanto cochinero o fueron las transas que hizo Ricardo Moncayo Alvídrez, como secretario General del STSUACH, que se niega a soltar la silla de la dirigencia y a casi más de cuatro días de que se dieran a conocer los resultados que fueron en su contra, a este se le ocurrió impugnar el resultado de la elección.

Este seudo líder, aprovechando que en la Universidad andan de moda las impugnaciones, buscó un recoveco en la ley para colgarse del fallo, sin embargo, no ha podido comprender que la base trabajadora no lo quiere y por eso votó en su contra.

Los números fueron muy claros, su planilla “Turquesa” obtuvo 242 votos contra 329 de Salvador “Chava” Salgado, aferrarse al cargo y seguir buscando dirigir un sindicato, como el del personal administrativo, trae consecuencias y vaya que los agremiados son bravos.

Y como dijo un compañero periodista, en este tipo de cargos sólo existen tres salidas, la primera es salir por la puerta grande, la segunda por la puerta trasera y la tercera por el ducto del drenaje.

Ricardo Moncayo aún tiene la posibilidad de escoger su salida y por lo que sabemos lo mejor es que la escoja rápido, pues hacía el interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, ya le quieren sacar sus trapitos al sol.

***

En los corrillos de rectoría y de las facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua se comentan que sí le van a dar para abajo a la toma de protesta del rector electo Luis Rivera Campos.

Hasta ayer por la noche el exdirector de la UACh se encontraba en la ciudad de México negociando el fallo.

Sin embargo, aún y se suspenda la toma de protesta el próximo rector quieran o no va a ser Ribera Campos, pues por ley debe de quedar de rector interino el decano de la UACH, Luis Alfonso Rivera Soto, padre de Luis Rivera Campos, así que quieran o no llega Luis Rivera a la UACH

***

El Tribunal Electoral aún no resuelve la impugnación interpuesta por los detractores de Morena, tras el batidero que se dio en las pasadas elecciones del Comité Directivo Estatal, en las que salió elegida Myrna Brighite Granados de la Rosa, sobrina del delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa.

Mientras tanto, el profesor Martín Chaparro sigue despachando sin ningún contratiempo los asuntos de Morena, ya que es el presidente legalmente reconocido.

Algunos morenos piensan que ante el hipotético caso de que se le callera la dirigencia a la sobrina incómoda ninguna posibilidad alberga su ex contendiente Ana Estrada, ya que antier fue derrotada en su propia casa durante la última sesión del cabildo juarense.

Los morenos esperan que los buenos o malos oficios de Mario Delgado haga que sea ratificada Brighite Granados y que de una vez por todas salga de la dirigencia el profe Chaparro.

***

Dan en Chihuahua una lección a la incumplida empresa Klifer del Norte, el Cabildo de aquel municipio le aplicó los procedimientos legales, asumiendo la bandera de los habitantes de la capital, el Ayuntamiento por unanimidad revocaron la concesión de 39 rutas de recolección de desechos urbanos a la incumplida empresa.

Los juarenses que se han dado cuenta de esta acción del Cabildo del municipio de Chihuahua dicen que bien harían los regidores de Juárez de tomar el ejemplo de sus homólogos de aquella ciudad y, de una vez por todas, también aquí hacer causa común con los intereses de los juarenses para iniciar como se inició allá el procedimiento para la cancelación de la concesión de la empresa PASA.

Y así no seguir tratando de asustar con el petate del muerto con una multa que dicen podría ser hasta de un millón y medio de pesos.

Esperan los juarenses que los directivos de PASA que se vean en el espejo de la empresa Klifer y de una vez por todas pongan sus barbas a remojar; por cierto, la llegada hace dos semanas del lic Arturo Rivera a la dirección de Servicios Públicos de nada ha servido para hacer que PASA mejore el servicio.

***

La periodista Elena Chávez exesposa de César Yáñez, uno de los hombres de más confianza de Andrés Manuel López Obrador, y actual subsecretario de Gobernación, ya anunció que para el 18 de octubre estará a la venta un libro que será literalmente una bomba política en contra de la 4T.

La temática del libro es específicamente la forma en que AMLO y su equipo financiaron sus precampañas y campañas durante 18 años.

El libro lleva por título es “El hombre del Ca$h”, el saqueo oculto del presidente, el prólogo fue escrito por la aguerrida periodista de investigación y escritora Anabel Hernández.

Dicen que desde la sede de gobernación en Bucareli la corcholata Adán Augusto López no haya que hacer para que esa bomba literaria nunca vea la luz pública; y al más puro estilo de los 60 y 70´s sí es necesario van a comprar la primera edición y todas las ediciones que vayan a salir a la editorial Grijalbo.