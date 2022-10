By

Por fin inician las obras del hospital abandonado en el ex hipódromo

Urquidi deja su fuerza aérea en Desarrollo Social

Envía el PRI un pronunciamiento incompleto

Los profes hoy en caravana de protesta contra Pensiones

Tras reunión binacional quedan más sabores amargos que dulces

Las regidoras Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora de la O pretenden integrarse a las filas de Morena y formar parte de la fracción edilicia de este partido, sin embargo, la moral y principios que guían a Morena y al presidente de la república no les permiten formar parte de este instituto político.

Esto debido a que violaron los principios de Morena y AMLO en el sentido de no mentir, no robar y sobre todo no traicionar, luego que ellas mismas traicionaron a su partido que les abrió las puertas para formar parte de la planilla de regidores nos referidos al Partido del Trabajo y PANAL respectivamente.

La verdad es que estas regidoras son de doble moral porque siempre se han dirigido con mentiras para con sus compañeros regidores y el propio presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Además, más que ser o pertenecer a las filas del partido de Morena, simple y abiertamente se manifiestan a favor de Juan Carlos Loera de la Rosa que desde un principio ha tenido un distanciamiento marcado con la misma militancia de Morena.

Y es que durante la sesión de cabildo del Ayuntamiento, la fracción edilicia de Morena desconocieron a las regidoras Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora de la O de su integración a la fracción de Morena en el cabildo.

Lo anterior debido a que en ningún momento se les hizo saber por parte de la regidora Vanessa Mora, por lo que esta fracción no reconoció la integración de la regidora a Morena, en el mismo sentido hicieron constar la negativa para integrar a la regidora Cecilia Reyes Castro a la fracción edilicia del mismo partido.

Asimismo, se dio a conocer que la regidora Mary Adame fue designada como subcoordinadora de la fracción edilicia de Morena, de acuerdo a un documento entregado al secretario del ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel por parte de los regidores que integran la fracción de Morena.

La postura de la fracción edilicia de Morena hizo que reaccionara la alfil de Loera de La Rosa en la dirigencia estatal, Brighite Granados quien tiene un doble discurso, porque por una parte, defendió a las regidores Cecy Reyes Castro y a Vanessa Mora de la O al considerarlas figuras valiosas para el partido, sin embargo, desconoce a la diputada local Adriana Terrazas Porras porque el pleno en el Congreso del Estado de una manera democrática la eligieron presidenta de la mesa directiva del congreso, haciendo a un lado al diputado Benjamín Carrera.

Esa decisión molestó bastante al grupo parlamentario de Morena, a Brighite Granados y a Juan Carlos Loera porque simplemente no reconocen la democracia y autonomía que tiene el Congreso del Estado y que esta democracia la comulga el presidente López Obrador.

Esa actitud del CDE de Morena encabezada por su presidenta lo único que ocasionará es más divisionismo con miras al 2024 y eso en nada abona al presidente de la república, por lo que será un hecho de que venga a poner orden en Chihuahua y que desconozca a la nueva dirigencia estatal de Morena, sino se acordarán de Cañonazos.

***

Después de varias promesas del presidente Andrés López Obrador desde la campaña y a menos de dos años de que concluya su sexenio, el IMSS con la presidencia de Zoé Robledo, director general y la gobernadora, Maru Campos y del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dieron inicio las obras para rescatar la obra negra de los dos hospitales que quedaron pendientes desde el sexenio del exgobernador César Duarte.

Cabe mencionar que desde 2007 que se puso en operación el hospital general de zona 66 no se construía un hospital por parte del IMSS en esta frontera.

Aunque dice la comunidad médica del Seguro Social hoy Ciudad Juárez cuenta con tres hospitales de segundo nivel, a saber, el 6, 35 y 66.

Aquí debería haber mínimo seis de segundo nivel y dos de tercer nivel.

El hospital 66 iba a ser de tercer nivel, pero el expresidente Felipe Calderón lo redujo a segundo nivel.

Por lo que mucha gracia no hacen con venir los directivos del IMSS y la gobernadora Maru Campos a pararse el cuello con un hospital que todo parece indicar será de tercer nivel; aunque el súper delegado del Bienestar Juan Carlos Loera en su información se confunde y no supo clarificar el nivel de que estará dotado dicho hospital.

Los juarenses esperan que sea concluido y equipado durante este sexenio o principios del que entra y que no vayan a inaugurarlo por inaugurarlo al estilo AIFA y o la refinería de Dos Bocas.

***

El ex director de Desarrollo Social del municipio, Arturo Urquidi Astorga, fue llamado a dirigir Comercio Municipal, y como es una dependencia que no es de primer nivel, pequeña se le ha hecho para llevarse a todos sus recomendados ex panistas que se trajo de la capital del estado y de Ojinaga.

Por lo que dejó sin funciones, pero si cobrando religiosamente a una decena de sus incondicionales como Karen Mora y a un tal licenciado de apellido Costurakis, entre muchos otros.

Lo que no se sabe es, hasta cuándo el nuevo director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo vaya a tolerar a estos aviadores, ya que no están cumpliendo con ninguna función porque para esos efectos fueron contratados otras personas por el actual director.

***

El pasado jueves el PRI estatal envió un pronunciamiento a medios y a redes sociales en el que le piden a la Cámara de Diputados revisen el Presupuesto de Egresos que se encuentra precisamente en comisiones para su revisión.

Entre otras cosas, nuevamente sale el desaparecido subsidio que se otorgaba a los municipios y estados para el tema de seguridad pública y que el actual gobierno federal lo quitó desde el año 2021 y no lo ha vuelto a presupuestar.

También enunciaron que en Chihuahua ocupa el muy lejano lugar 23 a nivel nacional en el gasto e inversión asignado por la federación en infraestructura social.

Asimismo, solicitan que se modifique y asigne al estado de Chihuahua los recursos presupuestales que le corresponden en función de la riqueza que genera el estado.

En cuanto a proyectos prioritarios se dice que el gobierno federal tiene en el completo abandono los 2 mil 600 kilómetros de carreteras que le corresponde dar mantenimiento.

Hasta ahí parece un justo reclamo de lo que queda del PRI hacia la federación.

Lo que llamó la atención de los mal pensados es que el posicionamiento no fue firmado ni por Alejandro Domínguez dirigente estatal del PRI, ni por el único diputado federal priísta que tiene Chihuahua Hiram Hernández Cetina.

Y todavía más aún a los guindas se les hace extraño que apenas el lunes estuvo Alejandro Domínguez haciendo compromisos mutuos con la gobernadora María Eugenia Campos, y el jueves sale recién hecho este posicionamiento que contiene un reclamo al gobierno federal.

***

El día de hoy los maestros de la Sección 42 del SNTE se activarán para protestar contra el gobierno del estado.

Harán una caravana vehicular desde el centro comercial que se ubica en las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional a partir de la 09:00 de la mañana para llegar al Pueblito Mexicano; ahí, por enésima ocasión, exigirán que se ponga remedio al caos médico y financiero en el que se encuentra sumido Pensiones Civiles del Estado.

Esta será la primera protesta que realizan los maestros de esta sección y esperan que este comité realmente los apoye y no como el que encabezó Eber Avitia, que por tener la cola larga tenía la lengua y las manos cortas.

Esta protesta se suma a la denuncia que presentó en el Congreso del Estado el abogado Gerardo Cortinas Murra, dado que no se ha modificado la ley para que Pensiones pueda directamente exigirle los cobros a las dependencias e instituciones que tienen grandes adeudos precisamente en la caja de Pensiones.

***

Terminada la reunión de diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México quedan más sabores amargos que dulces.

Quedó confirmado ayer en dicha reunión en Washington que nuestra frontera se verá impactada por la decisión del gobierno de Joe Biden y aceptada por Andrés López Obrador, de que, a partir de ya, todos los venezolanos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán devueltos por México.

Lo anterior traerá un grave problema a Ciudad Juárez y en la que por cierto nada han dicho las autoridades locales dado que los norteamericanos exportan sus problemas a México.

Ya verán los juarenses como les va en los próximos meses ya que los extranjeros demandan vivienda, alimentación, salud, vestido, y los albergues de esta frontera se encuentran rebasados en sus capacidades.