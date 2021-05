De los 29 hospitales COVID-19 en el estado, solo cuatro registran una ocupación de más del 50 por ciento (%) y en total, 20 tienen pacientes por esta enfermedad, informó el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos.

Indicó que al día de hoy se tienen 182 pacientes hospitalizados: 50% derechohabientes del IMSS, 35% del Sector Salud, 5% del Issste, 8% de Sedena y 2% de IMSS Bienestar.

De éstos, 57 personas están intubadas: 49% en unidades médicas del Sector Salud, 37% en el IMSS, 7% en el Issste y 7% en Sedena.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, son siete las unidades que reportan arriba del 40 por ciento (%) de ocupación de camas, pero sin llegar al 100 %, estas son:

El Hospital Central al 81%; el Hospital Dr. Javier Ramírez Topete, de Cuauhtémoc, al 67%; el H. General de Juárez se reporta al 60%; el Presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Issste, al 58%; el Issste de ciudad Delicias al 44%; el Hospital del 23 Batallón de Infantería al 41% y el Regional de Delicias está al 40%.

Mientras que la unidad de San Juanito está al 25%; la de Guachochi al 25%; el Hospital General de Zona No. 6 de Juárez, al 22%; el Hospital General de Zona Unidad Familiar No. 16 de Cuauhtémoc, al 19%; el Hospital General Regional No. 1 de Chihuahua, al 19%; el Hospital General de Camargo, al 18%; el Hospital General Dr. Salvador Zubirán Anchondo de Chihuahua, al 17%; le HGZ MF No. 11 de Delicias al 16%; el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, al 12%; el Issste de Juárez, al 11%; el HGS 22 de Casas Grandes, al 10%; el Hospital General de Zona No. 35 de Juárez, está al 8% y el HGMF No. 23 de Hidalgo del Parral, al 2%.

El resto: Issste de Parral, Issste Cuauhtémoc, Regional de Valle de Allende, Hospital General Regional No. 66 de Juárez, General de Parral, del 66 Batallón de Infantería, Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez, Hospital de la Mujer en Juárez y el Militar Regional de Chihuahua, no registran ninguna ocupación.

Lo que menos se desea es que los pacientes lleguen en un estado de gravedad y que tengan que hacer uso de tecnologías para poder respirar, ya que lamentablemente es una patología que afecta directamente al pulmón y eso complica la situación dependiendo muchas veces de las comorbilidades que presente.