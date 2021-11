El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ever Avitia informó que se cuenta con un registro de 86 maestros que no se aplicaron la vacuna contra covid-19 y ello no ha sido impedimento para no dar clases.

Indicó que los maestros sin vacunar pertenecen al nivel básico (kínder, primaria, secundaria y preparatoria), pero ello no significa que no estén dando clases de manera presencial.

Manifestó que algunos de los maestros no se vacunaron por creencias personales, religiosas o bien por cuestiones de salud, pero aclaró que nadie puede condicionarlos u obligarlos a vacunarse.

“Ningún docente podrá ser dado de baja de su plaza laboral, en tanto que continúe dando clases frente a un salón de clases tal y como lo han estipulado las autoridades educativas”, insistió.

Para finalizar, reiteró que el Sindicato que representa a los maestros estatales, absolutamente todos están asistiendo a clases frente a un grupo.

