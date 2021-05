Héctor Hernández García, candidato a diputado por el distrito 10 local, por el Partido Acción Nacional (PAN), recorrió los fraccionamientos Valle de Oriente, Oriente XXI y Parajes de San Isidro, en donde los habitantes cerraron filas con su proyecto.

Aquí se comprometió a dar solución a las demandas de los ciudadanos una vez llegando al Congreso, que tienen que ver con mayor vigilancia en la zona por parte de la policía, así como de recolección de basura, púes hasta el momento se tiene un mal servicio de recolección de basura, generando mal aspecto a la zona y focos de infecciones para niños y adultos mayores.

“Aquí ocupamos seguridad, déjeme le digo que el año pasado me robaron cinco veces mi casa, me dejaron sin nada, les llama uno a la policía y nuca llegan, nos importan nuestras cosas que compramos con tanto esfuerzo y no es posible que un desconocido te las quite en un ratito”, dijo una de las vecinas de la colonia Valle de Oriente.

Por su parte el candidato expresó que él sabe del problema que se tiene en el distrito 10 por que vive en la zona. “Yo también he sido víctima del abandono en que nos tienen las autoridades, decidí participar en esta elección porque siempre he ayudado desde el sector privado, queremos cambiar las cosas, este distrito nunca más estará en el abandono, desde el primer día como diputado estaremos dando seguimiento a sus problemáticas”, dijo el candidato Héctor Hernández.

Héctor Hernández recordó que han construido escuelas, pavimentado calles, entregado becas escolares para niños, además construido más de 200 viviendas para el igual número de familias, por lo que pidió el apoyo de los habitantes de estos fraccionamientos para votar por él este 6 de junio.

Los vecinos confiaron en el candidato Héctor Hernández porque nadie los ha visitado y los que han acudido no cuentan con propuestas, solo quieren comprar el voto con la entrega de despensas, aquí no queremos despensas que se nos terminan en una semana, queremos que nunca más entren a robar, que se tengan parques, que tengamos medicinas, aseguró al candidato un vecino de Parajes de San Isidro.