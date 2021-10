By

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Miguel Ángel Mancera, reiteró que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se hicieron a línea 12 del Metro en su administración están documentados. Señaló que no litigará su caso en los medios, pero advirtió que no se debe politizar.

Aclaró que su nombre no figura entre los doce ex funcionarios que fueron citados por la FGJ a comparecer, y que tampoco va a litigar en los medios. No es deseable vincular con la política el colapso de la Línea 12 del Metro, pues su esclarecimiento debe estar apegado a parámetros técnicos y jurídicos.

Entrevistado sobre el informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que con base en peritajes sólidos, científicos y profesionales concluyó que el desplome de un tramo elevado de esa línea, se debió a errores en su construcción, deficiencias de origen en su diseño, uso de materiales no adecuados y mala colocación de pernos, el coordinador del “Simple y sencillamente todos lo que se hizo en la administración está documentado, todos los dictámenes que se elaboraron están presentados, el dictamen que se rindió al Senado de la República después del sismo de 2017, está documentado también con las empresas y las personas expertas que participaron en las rehabilitaciones, todo, absolutamente, todo está documentado”, subrayó.

Sostuvo que siempre ha sido su ánimo que en este tema “no haya sesgos políticos” y que los resultados de la investigación deriven del resultado de expertos y expertas. Aclaró que su administración jamás señaló como responsable las deficiencias en la Línea 12 a su antecesor y hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Insistió: “No hay interés de hacer un litigio mediático. Me parece que está en manos de las autoridades. No lo voy a vincular con la política, ni es deseable que se vincule con la política este tema por todo lo que implica, yo creo que debe ser así estrictamente técnico, jurídico y no más allá”.

