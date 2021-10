By

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró sus críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y dijo que “se llenaron las facultades de conservadores”.

El 21 de octubre, el mandatario dijo que la máxima casa de estudios perdió su esencia de formar a profesionales para servir al pueblo y se volvió individualista, al defender proyectos neoliberales.

“Ahora que hice un pequeño cuestionamiento de la UNAM se pusieron enojadísimos, apenas si los testerié, les dije que se había derechizado la UNAM, estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”, comentó.

El mandatario incluso señaló que ello ha ocurrido desde el rector Juan Ramón de la Fuente y “desde entonces y antes, empezaron a querer cobrar colegiatura en la UNAM”.

“¿Cuándo empieza esto? Cuando deciden en los organismos financieros internacionales aplicar gobierno neoliberal y comienzan a imponer las reformas estructurales y en qué consisten, básicamente en privatizarlo todo, esto inicia hace 30 años o más, se le llama reforma energética a la privatización del petróleo y la industria eléctrica, se aplica en todo el mundo, reforma fiscal en todo el mundo, aumento de impuestos manteniendo privilegios a grandes corporaciones que no pagaban impuestos”.

En La Mañanera del 21 de este mes, aseguró que actualmente no hay economistas, sociólogos, abogados o politólogos como los “de antes”.

“Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”.

“Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil civil, penal, todo es esto”, dijo en Palacio Nacional.

Pero al día siguiente aseguró que no estuvo a la altura de la crítica al neoliberalismo y lamentó que “se haya derechizado” en los últimos años. El Presidente criticó que el ex rector de la UNAM, José Narro, haya llamado ninis a los jóvenes que no estudiaban ni tenían un trabajo, además de que aceptó ser delegado del PRI en Ecatepec, cuando aún era secretario de Salud.

La máxima casa de estudios aseguró que tiene un compromiso incuestionable con el país, ante las críticas del Presidente. “La universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años, con millones de profesionistas formados con responsabilidad social”, indicó mediante un comunicado.

La UNAM aseguró que tiene un “compromiso y solidaridad incuestionable” con México, al ejemplificar con el apoyo brindado en el sismo de 2017 y durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Asimismo, señaló que respeta las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por cualquier persona.

“Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultiva en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia”.

Milenio