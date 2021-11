El Gobierno Municipal alerta a la comunidad juarense que el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera se llevará a cabo únicamente por medio de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a informes del Gobierno Federal, los detalles para este proceso se darán a conocer oportunamente para que la población interesada tenga conocimiento de ello y cada propietario de vehículos irregulares lleve a cabo el proceso de regularización.

Hasta ahora no se ha autorizado a ninguna organización para que se involucre en este procedimiento con el que se pondrán en regla las unidades que actualmente circulan sin cumplir con el proceso de importación.

Se alerta a la comunidad no llevar a cabo algún trámite si no es ante la autoridad competente, ya que los agentes de Seguridad Vial no harán válidos engomados que no sean expedidos por el Gobierno Federal.