By

Personal de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (J+), realiza labores de reparación de un hundimiento que se presentó sobre la calle Laguna Grande.

Información proporcionada por la jefatura del departamento Operación y Mantenimiento de Redes menciona que, se habrán de instalar aproximadamente 45 metros de tubería de 8 pulgadas de diámetro en el lugar.

Debido a lo anterior, se tiene obstruido en su totalidad la calle Laguna Grande entre Valle de Cuernavaca y Laguna de Chapala, por lo que se pide a los automovilistas tomar vías alternas.

En el lugar habrán de reemplazar también 12 descargas sanitarias, razón por la cual se contempla las labores concluyan a más tardar el sábado 28 de enero.

Cabe hacer mención que, un medio de comunicación publicó la existencia de una obra en la calle Arcoíris que ya tiene tiempo y no se ha concluido, esa arteria no existe en el fraccionamiento de nombre Arcoíris, además esos trabajos no son competencia de este organismo operador, se desconoce quién es el responsable de ello.

En la foto adjunta se puede apreciar al fondo personal de la J+ laborando donde está el hundimiento, en primer plano, donde se encuentra el trafitambo se desconoce a quien le compete.