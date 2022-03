Misiles balísticos impactaron en varias zonas de la ciudad de Erbil, lugar donde se encuentra el consulado de Estados Unidos en Irak.

Los primeros reportes señalan que los misiles cayeron muy cerca de la sede diplomática estadunidense.

El gobernador de la región indicó que los misiles cayeron en objetivos en Erbil, sin dejar heridos o muertos hasta el momento.

En redes sociales fueron difundidos algunos videos que muestran los supuestos impactos de los misiles.

Un periodista de AFP en Erbil escuchó tres explosiones. “Varios misiles cayeron en la ciudad de Erbil” pero se desconoce el blanco del ataque, indicó el gobernador Omid Khoshnaw, citado por la agencia noticiosa iraquí INA.

Hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha emitido alguna declaración por estos ataques.

Several rockets landed near the U.S. Consulate General in #Erbil, #Iraq

According to the national Iraqi news agency, so far there have been at least three explosions in the city and alarm sirens are sounding. pic.twitter.com/QjQvqUnOFi

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022