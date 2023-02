By

En Durango se registró la muerte 35 por meningitis la mañana de este 6 de febrero, siendo el segundo deceso en lo que va de este mes; se cree que lo más fuerte de esta emergencia médica ya pasó, señaló Irasema Kondo Padilla, titular de la Secretaría de Salud en Durango.

Martha Esmeralda, originaria de Canatlán, se convirtió en la víctima número 35 de meningitis en el estado de Durango donde la mortandad se elevó a un 44.3 por ciento.

La defunción se registró la mañana de este lunes 6 de febrero siendo la segunda muerte durante este segundo mes del año y el cuarto de esta emergencia de salud.

La mujer que falleció fue atendida por parto en el hospital del Parque el pasado mes de agosto y estaba hospitalizada por meningitis desde el mes de noviembre en el Hospital General 450 donde finalmente falleció.

Actualmente el reporte de personas que han dado positivo sigue siendo de 79 por lo que la mortandad de este mal se elevó al 44.3 por ciento.

La positividad se mantiene en el 10.9 por ciento debido a que siguen siendo 719 las personas que se han realizado exámenes para saber si padecen o no este mal y de acuerdo no solo a Irasema Kondo Padilla, Secretaria de Salud de Durango, ya no se esperan más casos positivos ni más mujeres que acudan a realizarse esta prueba de meningitis por lo que la cifra de pruebas se quedaría en 719 y solo 79 positivas.

Kondo Padilla, comentó que los datos que han estado saliendo sobre este tema indican que esta emergencia de salud va a la baja.

“El grueso de las pacientes en riesgo y con infección de meningitis están dadas de alta y en tratamientos, creemos que serán pocos los nuevos casos que llegaran a salir” dijo la titular del área de Salud en el estado.

Explicó que basándose en la línea del tiempo y en que las cuatro las clínicas donde se dio la infección están cerradas desde noviembre, se estima que ya serán muy pocos los nuevos ingresos por este mal que se lleguen a detectar.

Al cierre de este lunes 6 de febrero existían todavía nueve pacientes hospitalizadas por meningitis, cinco en el Hospital General 450 de las cuales tres están en piso y dos en terapia intensiva.

En la clínica Santiago Ramón y Cajal del ISSSTE está una paciente de meningitis hospitalizada y tres más en la clínica 61 del IMSS en Torreón, Coahuila, “son nueve en hospitales y el resto ya está dada de alta temporal, pero siguen acudiendo a revisiones mensuales o quincenales según los casos”, mencionó Irasema Kondo Padilla.

Los números arrojan que son 35 personas que fueron diagnosticadas con meningitis que se encuentran en alta médica temporal, siguen el tratamiento desde casa el cual deberán de estar atendiendo y tomando durante tres meses, además de acudir al menos una vez cada 15 días a realizarse diferentes pruebas, entre ellas la de la punción lumbar.

