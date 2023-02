El Departamento de Policía de Boulder está respondiendo a un informe de un tirador activo en la Escuela Secundaria de Boulder, en las afueras de Denver.

La policía de la Universidad de Colorado en Boulder dijo que la policía está investigando un “informe de persona con un arma” cerca de la escuela. El departamento dijo en su cuenta de Twitter que el informe aún no ha sido confirmado y que se envió una orden de refugio en el lugar.

Los funcionarios del Distrito Escolar del Valle de Boulder dijeron en Twitter que la Escuela Secundaria de Boulder está cerrada. Aconsejaron a cualquier persona que no esté en la escuela que no se acerque al edificio y espere más información.

witness tells ⁦@KDVR⁩ law enforcement has Boulder High School surrounded plus ambulances and fire trucks. ⁦@boulderpolice⁩ investigating possible active shooter #KDVR has a crew on scene pic.twitter.com/cC9rJhLc6q

— Rob Low (@RobLowTV) February 22, 2023