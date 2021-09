-Sin embargo, aprobó al gobierno de López Obrador con 7.2 puntos, de diez posibles

El miércoles pasado, la asociación civil Plan Estratégico de Juárez presentó el Informe de Percepción de Instituciones y Gobierno 2021 en el que se habla de las evaluaciones ciudadanas sobre confianza y credibilidad de distintos órganos públicos y algunos privados.

Destacó que la ciudadanía expresó sentir que la Síndica es quien menos representa los intereses ciudadanos en los lugares de toma de decisiones, mientras que diputadas y diputados locales son los que más parecen representarles.

En cuanto a las evaluaciones del desempeño de los tres niveles de gobierno, el mejor calificado fue el federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 7.27 puntos de 10 posibles. Javier Corral Jurado, gobernador estatal hasta 2021, recibió 4.54 puntos, y Armando Cabada, 5.66.

Asimismo, sus gobiernos fueron percibidos como unos que no rinden cuentas a la ciudadanía, no cumplen sus compromisos y promesas, no toman en cuenta a la ciudadanía y no aplican sus leyes imparcialmente.

Enseguida se habló de la confianza en las instituciones tanto públicas como privadas. Resaltó que las tres en que la ciudadanía respondió en mayor medida que “confía mucho” son las universidades, maestras y maestros y las iglesias, es decir, instituciones no gubernamentales, aunque el Presidente de la República se colocó en el quinto puesto, y es la institución gubernamental mejor evaluada.

En cuanto a instituciones de seguridad, las más confiables son el ejército, la Guardia nacional y la policía federal; en las de política y gobierno son, además del Presidente de la República, el personal de la función pública federal y el presidente municipal; en las de sociedad, las más desconfiables son la prensa local y las televisoras locales.

De manera general, las más desconfiables son los partidos políticos, el gobernador y la policía ministerial.

Enseguida se habló de las instituciones que, según las y los juarenses, más violan las leyes y se señaló a la policía municipal con 4 de cada 10 juarenses con esa opinión. Le siguen diputadas y diputados y la Auditoría Superior del Estado.

En cuanto a las instituciones que más previenen y combaten la corrupción, 13 de cada 100 juarenses consideran que no hay ninguna que realice esta labor, seguida de las organizaciones ciudadanas y maestras y maestros.