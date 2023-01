El presidente López Obrador reprochó que la UNAM haya turnado el caso de presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y acusó al rector Enrique Graue de lavarse las manos, como Poncio Pilatos y lo acusó de estar metido en este caso “hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresía”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno no evadirá el tema y se actuará; sin embargo, acusó que este caso está “muy vinculado a la politiquería porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar”.

“De todas maneras vamos nosotros a ver el asunto, si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la SEP, la pregunta es ¿no pudo la UNAM resolver? y ahora le pasa a la SEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver.

“Dejen que vea qué fue lo que resolvió la UNAM, según lo que me dicen es que hubo plagio y (ellos dicen) no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP, como Poncio Pilatos el rector, se lavó las manos, pero claro que está metido, hablando en plata, porque ya basta de simulación e hipocresías.

“Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, para que nos de tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad el actuar”, declaró.

Confirman plagio de tesis de ministra Esquivel

Ayer la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón dictaminó que en el caso de señalamiento por plagio de las tesis de 1986 y 1987 que implican a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, se trata de una copia sustancial por parte de ella.

Lee también Grupo Plural exige juicio político contra Yasmin Esquivel, tras dictamen de FES Aragón

La institución enuncia que para su análisis valoró los elementos de importancia para una tesis, tales como: construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, por lo que la que presentó la ministra Yasmín Esquivel Mossa es una copia sustancial de la de Édgar Baez de 1986.

A través de un comunicado oficial firmado por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers determina que el contenido será enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”. Sentencia el rector de la UNAM.

ElUniversal