Los trabajos de rescate de los cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina el Pinabete, en Múzquiz Coahuila, podría llevar a los rescatistas al punto en el que se presume se encuentran los restos de los trabajadores en el mes de Marzo, según lo dieron a conocer dos de las viudas de las víctimas.

Tras una reunión con personal de la Comisión Nacional de Protección Civil, dónde se les dio a conocer que en días pasados se encontraron varios cascos y cinturones en la profundidad de la mina, las viudas expresaron su esperanza de que esto sea una señal de que los rescatistas ya se encuentran cerca.

Martha Huerta, esposa de Sergio Gaytán Cruz, destacó que los informes que han recibido les indican que los trabajos van muy avanzados y se tiene la esperanza de que para mediados del mes de marzo se pueda llegar a las galerías y buscarlos en ese punto.

“Todo va muy bien, van muy avanzados los trabajos, en la última junta que tuvimos nos dijeron que ya está saliendo agua, que encontraron algunas cosas, creo que fue en el pozo dos, un casco y varios cinturones, más no están seguros que sean de ellos, como bien pueden ser de ellos. También pueden ser de las personas que salieron, entonces mandaron checar eso”, afirmó Martha Huerta.

Mientras los trabajos de rescate continúan, Landy Melissa Flores.

pareja de Ramiro Flores, uno de los mineros que quedaron atrapados, aún se mantiene a la espera de la entrega de la indemnización por parte del gobierno federal, ya que, a pesar de haber obtenido el reconocimiento como concubina, no ha recibido el dinero prometido.

“Tuve que meter un juicio de concubinato para que lo pudieran entregar, ya lo tuve y me dieron la sentencia a favor y que me iban a pagar, pero no me han pagado. La resolución me la dieron en diciembre, antes del 24, ya mandé todos los papeles a México, pero no me resuelven nada ni me entregan nada”, afirmó Melissa Flores.

La joven logró demostrar que vivía con Ramiro Flores y que juntos tuvieron un hijo que está por cumplir cinco meses de edad, sin embargo, no ha recibido la indemnización del gobierno federal, ni la pensión a la que tiene derecho, y aunque la empresa que llevaba los trabajos en la mina les ofreció mantener el salario hasta que se encontraran los cuerpos y se obtuviera un certificado de defunción, desde hace varios meses no han cumplido con este acuerdo verbal.

