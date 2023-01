Ante los comentarios de opositores, quienes señalaron que la recaptura de Ovidio Guzmán fue para “quedar bien” con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por su visita a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador les respondió.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, y previo al encuentro con Biden, López Obrador señaló que se trata de un argumento “muy ramplón”.

“Si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Y si no tiene autoridad moral y si no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país.

“Entonces ese es el error, el atisbo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales.

“Entonces que, si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden; que si se le detuvo fue porque queríamos quedar bien con el presidente Biden. Es un argumento muy ramplón, y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida”, expresó López Obrador.

Aseguró que en la oposición aprendió que un dirigente puede poner en riesgo su vida, “pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.

En el Salón Tesorería, López Obrador lamentó la muerte de 10 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que participaron en el operativo de recaptura del hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

También el Presidente lamentó la muerte de los integrantes de grupos delictivos que intentaron frenar la detención de Ovidio Guzmán.

ElUniversal