“Nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos; defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones”, afirmó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

En un discurso entre líneas respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y las críticas que lanzó en su contra por votar en abstención la reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque avala “la falsedad, la hipocresía y la politiquería” de los conservadores.

Durante la inauguración del Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política pidió a los jóvenes sentirse orgullosos de su origen modesto y humilde, porque esa es la esencia del ser humano.

“Siempre defiendan en lo que creen, no se dobleguen ante nadie y ante nada. Mantengan su congruencia y sus principios, no cambien”, subrayó.

Exhortó a los jóvenes que sigan adelante, que venzan obstáculos, resistencias y salgan adelante por el país.

Monreal expuso que él pertenece a una generación de salida, pero les deseó que actúen con mayor responsabilidad y compromiso social que nosotros. “Hagan cosas buenas, cosas que al país le urjan”.

El evento se llevó a cabo en el Salón de Plenos y ahí Monreal mencionó que este es un lugar extraordinario para poder construir acuerdos, pero también de desencuentros, de rispideces, de confrontación ideológica, política, económica y social.

Recordó que a partir de 2018 inició México un nuevo periodo de gobierno y se refrescó la esperanza de un país mejor, más justo y próspero.

Pidió a los jóvenes no estar pensando en corromperse o, en vivir una vida de lujos y de privilegios, sino de compromiso y de responsabilidad social, “jóvenes no tengan temor a triunfar, a cambiar al país, a representarlo con dignidad, jóvenes que no tengan miedo a nada, ni al miedo mismo”.

Desde Zacatecas, el presidente López Obrador aseveró que es libertad de Monreal votar como lo hizo, pero “no estoy de acuerdo desde luego con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”.

