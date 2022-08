Expriísta aspira a dirigir al partido guinda

Morenitas enojados con el proceso

Democracia entre dicho

Aprueban llevar juicio político en va de Corral

Algunos de los ecos de la elección de coordinadores distritales, delegados al congreso nacional y estatal y consejeros estatales de Morena celebrada el domingo y que todavía se escuchan ir y venir en el ambiente de la política, destaca el duelo de acarreados entre la presidencia municipal de Juárez y la súper delegación Chihuahua de Bienestar.

El propio delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, se pronunció sobre los resultados y se fue duro y a la cabeza en contra de los que él mismo llamó oportunistas.

“A los nuevos compañeros de Morena que vienen de otros partidos y que buscan a toda costa el poder y mandar en Morena, les digo que se serenen”, escribió Loera en sus redes sociales.

“Morena es de izquierda y seguimos el ejemplo de nuestro presidente”, comentó.

“Los verdaderos Morenos y Morenas ayer logramos defender nuestro partido y vencimos a los oportunistas (algunos duartistas) con todo y sus nefastas prácticas”, ¡tómala!

Mientras que allá en Malecón y Francisco Villa los crucistas también se declaraban ganadores.

Lo cierto es que el desaseo político imperó y quedó de manifiesto en diversos medios de comunicación y redes sociales.

La dirigencia municipal estatal e inclusive la nacional quedaron como un cero a la izquierda frente a la rebatinga política.

Tras la jornada interna del partido guinda que tiene como fin el relevo de las dirigencias dejó ver el desgaste de la estructura de Juan Carlos Loera; y como la gente de Cruz Pérez Cuéllar se fue con la finta, cuando pudieron haber metido más gente a los órganos de dirección de Morena.

Otro dato interesante es el pobre apoyo que obtuvo el profe Martín Chaparro a quien apenas le alcanzó para 51 votitos en el distrito 08, cuando se supone que un jefe de partido pudiera operar para conseguir un buen número de sufragios.

El profe quedó muy mal parado, ni todo el presupuesto que pudo ejercer al frente del Comité Ejecutivo Estatal le sirvió, por lo menos para tener una votación más digna.

Y vaya, dicho sea de paso, Luz Elia Marín responsable de la oficina solo obtuvo 2 votitos. De plano no figuraron, ni Eliel García que promovió a Chaparro, solo sacó 19 votos allá en la Ciudad de Chihuahua.

A Armando Cabada le operó todo el día Daniel Reyes y apenas consiguió 155 votos; les fallaron los acarreadores, según se justificaron.

También llamó la atención que en el distrito 04 apareció, por lo menos, una boleta que decía, “Cruz compró mi voto por 500 pesos”. Muchos hasta comentaron que los votos que obtuvo el alcalde han sido los más caros de la historia. ¿Será?

Otras boletas traían el nombre de Cruz y de la diputada Andrea Chávez, lo que deja a la especulación que ambos fueron en fórmula.

Lo que caló profundo en el crucismo fue que el hermano predilecto Alejandro Pérez Cuéllar no alcanzó a entrar como delegado debido a los malos cálculos y a que el grueso de votos se fue a favor de Cruz.

******

Luego de la elección del domingo se comenta entre morenos se perfilan 2 candidatas para la presidencia estatal de Morena.

Dicen que, por una parte, la expriísta Mayra Chávez es la candidata de Ariadna Montiel para dirigir los destinos de Morena en Chihuahua; vale recordar que ella es una vieja militante priísta que fue presidenta del Comité Municipal del tricolor y diputada en el periodo de gobierno del exgobernador ahora preso César Duarte.

Por otro lado, se encuentra Brigitte Granados de la Rosa, sobrina de Juan Carlos Loera, quien puede también ser una candidata natural para dirigir el Comité estatal del partido guinda. Al tiempo.

******

Vaya que las votaciones del domingo para elegir a los consejeros electorales de Morena causó mucha nostalgia, tristeza y desilusión para los morenitas de hueso colorado, luego que vivieron una jornada que debería ser un ejemplo de participación ciudadana, democracia partidista y fortaleza de los principios y valores del movimiento que pocos iniciaron, que hoy unos cuantos destrozaron.

La Regidora Mary Adame una militante de Morena desde sus inicios, manifestó su preocupación y coraje luego de que se Traicionaron los valores de Morena al llevar a miles de personas con mentiras y sobornos a una elección que desconocían por qué y el para qué, mentira y simulación eso fue la jornada; acarreo, manipulación y utilización del poder del miedo para mover las estructuras gubernamentales, exigiendo cuotas de votos para personajes que no les costó la construcción del partido, mucho menos comulgan con los ideales.

Se robó la dignidad del ciudadano, al exigir hacer una acción en contra de sus principios, bajo la amenaza de perder un apoyo o sus empleos, robaron el tiempo de la familia al obligarlos a destinar horas para votar por algo que desconocían, se robó la democracia de Morena.

Se traicionó la confianza de un pueblo que tenía la esperanza en un movimiento que inició luchando por erradicar la corrupción, la compra de conciencias, el acarreo y las prácticas neoliberales, el día domingo se destruyó toda la base del movimiento.

Ha nacido un nuevo partido, movido por intereses no por ideales, movido por el poder para poder, conformado por los más neoliberales de los neoliberales que se apoderan del movimiento para continuar gozando de los recursos del pueblo, pero los verdaderos Obradoristas iniciadores del movimiento no bajarán la guardia y seguirán luchando por lograr las libertades del pueblo, la dignidad del ciudadano y la esperanza de un país que busca la igualdad de su pueblo.

******

La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado dictaminó dar luz verde para hacer juicio político en contra del ex Gobernador Javier Corral Jurado, planteada por el ciudadano y abogado Gerardo Cortinas Murra, cumple con lo estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al contar con los elementos de prueba suficientes para el inicio del procedimiento.

El presidente de la Comisión, diputado Gabriel Ángel García Cantú notificará a la parte denunciada sobre la denuncia interpuesta, haciéndole saber su garantía de defensa y su deber de contestar por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los diez días siguientes a la notificación respectiva; de no contestar por escrito en el término establecido, se tendrán por ciertos los hechos atribuidos en la denuncia y perderá su derecho para ofrecer elementos probatorios, de acuerdo a lo planteado en la propia Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado.

De acuerdo con el diputado García Cantú, la Comisión realiza una labor responsable y recordó que cualquier ciudadano puede interponer denuncia o queja en contra de algún funcionario que incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos.

Cabe recordar que el 31 de mayo del año 2022, el Lic. Gerardo Cortinas Murra, presentó ante el Poder Legislativo, la petición de Juicio Político en contra del citado ex gobernador, dado a los actos y omisiones cometidas durante el desempeño de su encargo, principalmente por el incumplimiento al plan de austeridad e irregularidades en el ejercicio de los recursos destinado a la atención por el tema de COVID.

Por otra parte, la Comisión Jurisdiccional acordó dar 30 días de prórroga a la Secretaría de Hacienda, para que haga llegar una información pendiente relativa al desglose de los viáticos ejercidos por el personal de la administración pública estatal pasada.

El diputado García Cantú precisó que las y los diputados acordaron realizar la reunión de manera privada, dado a que el tema referido requiere dicho trato por la naturaleza del mismo.

Es así que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación a las comisiones privadas, es necesario guardar reserva de los asuntos tratados o resueltos en las mismas, y solo podrán asistir además de las diputadas y diputados, las y los empleados y funcionarios del Congreso que sean estrictamente necesarios, los cuales están obligados a guardar la más absoluta reserva sobre los asuntos planteados en ellas.