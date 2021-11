By

En un hecho que no había sucedido en este sexenio, los coordinadores de la coalición Morena, PT y PVEM y los de la oposición de la Cámara de Diputados fueron invitados ayer a una comida de cortesía con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

A la reunión de carácter privado, en la sede de la dependencia en Bucareli, asistieron los tres jefes de las bancadas afines al gobierno, Ignacio Mier de Morena, Carlos Puente del PVEM y Alberto Anaya del PT.

También acudieron quienes conforman la coalición Va por México: Rubén Moreira Valdes del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro; Jorge Romero del PAN y Luis Espinosa Cházaro del PRD.

La comida tabasqueña del secretario de Gobernación con los legisladores no tuvo sin embargo ninguna agenda en particular ni derivó en acuerdos relaciones con el presupuesto que para 2022 se analiza ahora en la Cámara de Diputados.

El intercambio se organizó como un encuentro previo a la comparecencia que Adán Augusto López tendrá ante el pleno una vez que los diputados hayan desahogado el proceso presupuestal.

Aún cuando se trató de una convivencia del titular de Gobernación con todos los líderes parlamentarios de la oposición, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, no asistió.

Entrevistado sobre la reunión, el morenista Mier Velasco rechazó que acudieran a Gobernación a negociar modificaciones al presupuesto del próximo año. Detalló que el tema fue la glosa por el tercer informe de gobierno.

Por la discusión del dictamen de presupuesto no era posible su presencia y en cortesía, y en una actitud republicana con la Cámara de Diputados, nos invitó a que tuviéramos una reunión de trabajo a la Junta de Coordinación Política. Eso no significa que no vaya a comparecer ante el pleno, significa una relación cordial por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, de invitarnos para que pudiéramos tener esta plática con él”, declaró.

El líder de los morenistas indicó que el titular de Gobernación se comprometió con los legisladores del bloque oficialista “Juntos Hacemos Historia” como con el opositor de “Va por México” de respetar la relación que debe de existir entre los Poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo.

Se dejó establecida la posibilidad de que (el encuentro) pudiera ser de manera mensual, que podamos discutir los trabajos en los que deben participar de manera conjunta los dos poderes, tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo”, aseguró.

Mier Velazco también rechazó que acudieron con el funcionario para negociar la aprobación de la reforma eléctrica.

No, fueron temas misceláneos, no fueron nada en específico”, expuso.

Excélsior