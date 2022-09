By

Titular del SAT busca pretexto para correr a su personal

Hiram Hernández busca atraer reflectores y cámaras

Renuncias de militantes del PRI a cuenta de “Alito”

Lo que se vio en la sesión de cabildo de ayer dio muestra hacia dónde irá la línea de las regidoras de Morena quienes serán incondicionales de Juan Carlos Loera, nos referimos a Cecilia Reyes Castro y la recién iniciada morenista Vanessa Mora de la O.

Y es que ante la ausencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel tuvo que abrir propuesta en la sesión de cabildo para que encabezara la sesión de cabildo.

El regidor Antonio ‘Pañalitos’ Domínguez Alderete propuso que fuera la coordinadora de Morena, Ana Estrada, secundando la propuesta Paty Mendoza, pero luego la regidora del PRI, Mireya Porras propuso a la regidora Tania Maldonado quien lleve a cabo la sesión de cabildo, secundando la propuesta la regidora morenista Cecilia Reyes Castro.

Cuando se llevó la votación, la regidora Ana Estrada obtuvo nueve votos, mientras que Tania Maldonado recibió 11 votos a favor, ganando esta votación que a la regidora Ana Estrada no le cayó nada bien.

Los votos de Cecy Reyes Castro y de Vanessa Mora fueron determinantes para que le ganara Tania a Ana.

Los regidores que votaron a favor de la regidora de Movimiento Ciudadano, fueron los seis regidores del PAN, los dos del PRI y los dos votos de las morenistas Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora de la O.

***

Los que ya no aguantan a la administradora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), María de Jesús Ornelas Mora son su propio personal quienes denunciaron una serie de irregularidades e injusticias en contra de ellos.

Por más de 20 años que no se registraban denuncias masivas en esta dependencia federal, que por sí ya tienen un sinnúmero de quejas por falta de citas, ahora ya sabemos el verdadero motivo.

Resulta que la titular del SAT son obligados a trabajar más del horario sin remuneración y con la amenaza de que los van a correr si no obedecen a los caprichos de Ornelas Mora.

Incluso, les toma el tiempo para ir al baño, es decir, les cuenta las idas y lo que se tardan las veces que van a hacer sus necesidades fisiológicas y se las cobra con el tiempo que tardaron en ir al baño.

Ante , les han renunciado más 20 empleados por esos malos tratos, pero no denuncian públicamente estas injusticias porque tienen miedo de poder perder su chamba, incluso lo sindicalizados.

Cabe hacer mención que el hermano de la administradora del SAT, era administrador de auditoría de la dependencia federal, pero lo corrieron por cambio de gobierno el primero de febrero de 2022.

No asume su responsabilidad como titular si hay un rezago le redirige la responsabilidad a los empleados.

Hay un caso que de una mujer que se embarazó, la administradora le cuestionó el por qué se había embarazado por el tiempo que iba a perder, fue tanto el hostigamiento que decidió renunciar.

Obliga al personal a aportar recursos económicos, por ejemplo, en las fiestas patrias les pidió dinero para adornarlos, todo es por grado, por ejemplo, los jefes deben de poner más dinero, luego asistentes.

Tiene más de 7 meses en el poder, esas 20 personas representan el 30 por ciento de todo el personal de la oficina y desde un principio su trato al personal ha sido muy déspota.

Además, los obliga a simpatizar con el partido político al que pertenece y si no lo hacen los va retirar de su trabajo.

Guillermo Ornelas fue destituido por motivos de corrupción se siente amparada por las relaciones que tiene el hermano.

Los tiene monitoreos por cámaras, no les permite contestar el teléfono y les pide que no salgan a comer y si lo hacen que no ocupen su tiempo completo.

***

En un acto desesperado por jalar los reflectores y cámaras de los medios, el diputado federal juarense Hiram Hernández Zetina hizo una propuesta para para bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento.

La iniciativa del legislador priísta fue calificada por muchos como una ocurrencia ya que comentan que lo que México requiere es una urgente gran reforma fiscal que, por razones políticas-partidistas Andrés Manuel López Obrador no le va a entrar.

Así que un proyecto como el propuesto por Hiram es imposible; una reducción de impuestos traería consigo un gran hoyo negro en las finanzas públicas del país.

Esta acción deja ver como al diputado ya se le acabo la narrativa de estar defendiendo a su líder Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, y ahora busca colgarse de esta ingeniosidad de sus asesores.

***

Y, por cierto, en el otrora partidazo tricolor han caído como balde de agua varios escritos de renuncias de distinguidos priístas del estado de Chihuahua a ese instituto político.

Los escritos de renuncia con carácter de irrevocable se fundamentan en “la perdida de rumbo y liderazgo por parte de la dirigencia nacional que ha destruido el espíritu del PRI y serán ellos los responsables del destino del partido. La lealtad es con honor, porque sin ella es complicidad” y van dirigidos a Mario de la Torre Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria.

No hay duda de que las bajas van a la cuenta del impresentable de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, pero también entran a la cuenta, sin lugar a duda, de Alejandro Domínguez, dirigente estatal y de Mireya Porras, presidenta del Comité Directivo Municipal.